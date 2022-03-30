«Лейкерс» крупно проиграли «Далласу», «Бруклин» разобрался с «Детройтом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Чикаго» 94:107 (23:28, 23:23, 27:24, 21:32)
«Вашингтон»: Хатимура (21), Колдуэлл-Поуп (20), Порзингис (14 + 10 подборов), Кисперт (10), Саторански (3 + 10 передач) – старт; Авдия (14 + 8 подборов), Смит (8), Гэффорд (2), Гилл (2), Нето (0).
«Чикаго»: Дерозан (32 + 7 подборов), Вучевич (27), Лавин (14), Досунму (4 + 6 передач), Карузо (2) – старт; Грин (9), Уайт (9), Уильямс (6 + 7 подборов), Томпсон (4).
«Филадельфия» – «Милуоки» 116:118 (24:27, 37:24, 28:30, 27:37)
«Филадельфия»: Харден (32 + 9 передач), Эмбиид (29 + 14 подборов + 7 передач), Харрис (22 + 11 подборов + 6 передач), Макси (7 + 6 передач), Тайбулл (2) – старт; Ньянг (9), Грин (9), Милтон (6), Миллсэп (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (40 + 14 подборов + 6 передач), Миддлтон (22 + 9 подборов + 7 передач), Холидэй (18 + 8 подборов + 10 передач), Б. Лопес (17), Мэттьюз (5) – старт; Аллен (10), Портис (3), Коннотон (2), Хилл (1), Ибака (0).
«Бруклин» – «Детройт» 130:123 (33:35, 25:29, 38:30, 34:29)
«Бруклин»: Дюрант (41 + 11 подборов), Ирвинг (24 + 6 потерь), Браун (15), Драммонд (14 + 13 подборов), Сет Карри (11) – старт; Клэкстон (11), Драгич (9), Миллс (3), Джонсон (2), Эдвардс (0).
«Детройт»: Каннингем (34 + 6 передач), Стюарт (15 + 11 подборов), Бей (15), Бэгли (11), Джозеф (5) – старт; Хэйс (13), Джексон (11), Олиник (8 + 8 передач), Макгрудер (6), Ки (5).
«Даллас» – «Лейкерс» 128:110 (43:25, 39:31, 31:28, 15:26)
«Даллас»: Дончич (34 + 12 подборов + 12 передач), Буллок (17), Брансон (12), Пауэлл (12 + 8 подборов), Финни-Смит (8) – старт; Бертанс (14), Динуидди (13 + 6 передач), Грин (12), Клебер (5 + 7 подборов), Крисс (1), Марьянович (0), Райт (0).
«Лейкерс»: Монк (28), Уэстбрук (25 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (16), Ривз (3), Ховард (0) – старт; Хортон-Такер (12), Огастин (8), Гэбриэл (8 + 7 подборов), Ариза (6), Энтони (4), Бэйзмор (0), Брэдли (0).
«Клипперс» – «Юта» 121:115 (14:32, 34:29, 34:33, 39:21)
«Клипперс»: Джордж (34 + 6 передач), Джексон (21), Батюм (8), Зубац (8), М-с Моррис (3) – старт; Кеннард (17), Хартенштайн (14 + 7 подборов + 6 передач), Ковингтон (8), Мэнн (8), Коффи (0).
«Юта»: Митчелл (33 + 6 передач + 6 потерь), Конли (19), Эрнангомес (13), Гобер (9 + 16 подборов), О'Нил (5) – старт; Кларксон (17), Гэй (11), Монро (4), Форрест (2), Паскалл (2).
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