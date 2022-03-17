«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Голден Стэйт» не справился с «Бостоном»
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Денвер» 109:127 (28:34, 24:39, 29:31, 28:23)
«Вашингтон»: Порзингис (16 + 7 подборов), Кисперт (15), Колдуэлл-Поуп (12), Кузма (6 + 9 подборов + 7 передач), Нето (4 + 6 передач) – старт; Авдия (19 + 7 подборов), Хатимура (12 + 7 подборов), Брайант (9), Гэффорд (7), Смит (7), Саторански (2), Гилл (0).
«Денвер»: Йокич (29 + 13 подборов + 8 передач), Моррис (15), Гордон (14), Грин (6), Бартон (4) – старт; Хайлэнд (17), Казинс (14), Риверс (13), Форбс (10), Ховард (3), Грин (2), Рид (0), Кампаццо (0).
«Шарлотт» – «Атланта» 116:106 (29:33, 33:34, 23:18, 31:21)
«Шарлотт»: Болл (22 + 8 подборов + 11 передач), Розир (18), Бриджес (18 + 6 передач), Вашингтон (16), Пламли (12 + 10 подборов) – старт; Харрелл (20), Убре (6), Томас (2), Макдэниэлс (2), Коди Мартин (0).
«Атланта»: Хантер (21), Капела (17 + 15 подборов), Хертер (16 + 7 подборов), Янг (9 + 15 передач + 6 потерь), Галлинари (5) – старт; Оконгву (14), Богданович (12), Уильямс (7), Луваву-Кабарро (5), Райт (0).
«Кливленд» – «Филадельфия» 114:118 (23:30, 36:42, 31:13, 24:33)
«Кливленд»: Гарлэнд (22 + 7 передач), Окоро (17), Маркканен (13), Мобли (13 + 9 подборов), Стивенс (8) – старт; Леверт (15 + 7 передач), Лав (10 + 7 подборов), Гудвин (8), Браун (8), Уиндлер (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (35 + 17 подборов), Макси (25), Харден (21 + 11 передач), Харрис (19), Тайбулл (5) – старт; Грин (6), Джордан (4), Ньянг (3), Джо (0), Милтон (0).
«Бруклин» – «Даллас» 111:113 (30:23, 31:35, 30:21, 20:34)
«Бруклин»: Дюрант (23 + 10 передач), Драгич (21), Браун (17 + 9 подборов), Драммонд (14 + 17 подборов), Миллс (9) – старт; Клэкстон (13), Эдвардс (12), Джонсон (2), Томас (0).
«Даллас»: Дончич (37 + 9 подборов + 9 передач), Динуидди (22), Брансон (18), Пауэлл (12), Финни-Смит (9) – старт; Грин (6), Клебер (4), Бертанс (3), Браун (2), Ниликина (0).
«Нью-Йорк» – «Портленд» 128:98 (37:29, 29:26, 28:19, 34:24)
«Нью-Йорк»: Барретт (31), Рэндл (20 + 9 подборов + 7 передач), Фурнье (14 + 6 передач), Беркс (10), Робинсон (7 + 5 блок-шотов) – старт; Куикли (18 + 6 передач), Топпин (13), Макбрайд (7), Симс (5 + 7 подборов), Арчидиаконо (3).
«Портленд»: Харт (17), Уильямс (14), Уотфорд (11 + 8 подборов), Юбэнкс (10 + 9 подборов), Уинслоу (7 + 7 подборов) – старт; Данн (13 + 7 передач), Эллеби (8), Джонсон (7), Маклемор (6), Хьюз (3), Браун (2), Блевинс (0).
«Хьюстон» – «Финикс» 112:129 (31:35, 27:24, 24:36, 30:34)
«Хьюстон»: Грин (22), Портер (21 + 8 передач), Вуд (18 + 9 подборов), Тэйт (10), Мэтьюз (3) – старт; Шредер (17 + 6 передач), Мартин (11), Шенгюн (5), Кристофер (4), Никс (1).
«Финикс»: Букер (36), Бриджес (26), Эйтон (23 + 11 подборов), Крэйг (21 + 14 подборов), Пэйн (6 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Макги (8), Шэмет (7), Бийомбо (2), А. Холидэй (0 + 6 передач), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0).
«Миннесота» – «Лейкерс» 124:104 (31:17, 36:29, 19:31, 38:27)
«Миннесота»: Таунс (30 + 8 подборов + 6 потерь), Эдвардс (27), Беверли (18), Расселл (6 + 6 передач), Вандербилт (4 + 9 подборов) – старт; Принс (13), Науэлл (10), Бизли (7), Найт (4 + 8 подборов), Лэйман (3), Маклафлин (2), Окоги (0), Больмаро (0).
«Лейкерс»: Джеймс (19 + 5 потерь), Уэстбрук (15), Монк (13 + 6 передач), Ривз (7), Ховард (2) – старт; Энтони (16), Гэбриэл (10), Огастин (7), Эллингтон (6), Брэдли (4), Джонсон (3), Хортон-Такер (2).
«Сан-Антонио» – «Оклахома-Сити» 122:120 (37:29, 31:27, 30:35, 24:29)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (26 + 9 подборов + 12 передач), Джонсон (22 + 6 передач), Ричардсон (17 + 7 подборов), Пелтль (15 + 14 подборов), Васселл (3) – старт; Уокер (20), Коллинз (7), Примо (6), Джонс (4), Лэндейл (2).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (34 + 8 передач), Бэйзли (25 + 9 подборов), Роби (10), Мэнн (9 + 7 подборов), Уиггинс (2) – старт; Покушевски (16), Крейчи (8), Сарр (8), Маледон (8 + 8 передач), Уотерс (0).
«Юта» – «Чикаго» 125:110 (27:27, 27:22, 35:32, 36:29)
«Юта»: Митчелл (37), Конли (14 + 7 передач), Гобер (14 + 20 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (9), Эрнангомес (2) – старт; Кларксон (26), Александер-Уокер (16), Уайтсайд (5), Батлер (2), Снид (0), Гэй (0), Паскалл (0).
«Чикаго»: Лавин (33), Дерозан (25 + 7 передач), Досунму (15 + 6 передач), Вучевич (10 + 11 подборов), Грин (5) – старт; Уайт (12), Томпсон (5), Карузо (2), Браун (2), Джонс (1), Томас (0), Брэдли (0).
«Голден Стэйт» – «Бостон» 88:110 (17:23, 15:25, 37:31, 19:31)
«Голден Стэйт»: Пул (29), Томпсон (18), Луни (9 + 8 подборов), Портер (5), Карри (3) – старт; Тоскано-Андерсон (7), Куминга (5), Уизерспун (3), Муди (3), Грин (2 + 8 подборов), Ли (2), Чиозза (2).
«Бостон»: Браун (26 + 7 подборов), Тейтум (26 + 12 подборов), Смарт (20 + 8 передач), Р. Уильямс (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хорфорд (6) – старт; Притчард (10), Г. Уильямс (5), Тайс (3), Стаускас (3), Хаузер (3), Уайт (0), Фиттс (0).
«Сакраменто» – «Милуоки» 126:135 (31:28, 30:40, 31:33, 34:34)
«Сакраменто»: Сабонис (22 + 7 передач), Фокс (21 + 7 передач + 9 потерь), Лайлс (12 + 12 подборов), Барнс (10), Дж. Холидэй (8) – старт; Дивинченцо (19), Митчелл (19), Мету (9), Холмс (6), Харклесс (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (36 + 10 подборов), Миддлтон (32 + 8 подборов + 8 передач), Холидэй (21), Портис (12), Аллен (6) – старт; Ибака (8), Мэттьюз (8), Хилл (6), Б. Лопес (3), Картер (3), Т. Адетокумбо (0).
«Клипперс» – «Торонто» 100:103 (26:28, 18:26, 30:24, 26:25)
«Клипперс»: Джексон (23 + 9 передач), М-с Моррис (22 + 7 передач), Коффи (10), Батюм (8), Зубац (2 + 7 подборов) – старт; Мэнн (16 + 9 подборов), Хартенштайн (12), Ковингтон (7), Кеннард (0).
«Торонто»: Сиакам (31 + 12 подборов), Ванвлит (21), Барнс (15), Берч (9 + 7 подборов), Трент (7) – старт; Ачиува (11), Буше (6), Янг (3), Брукс (0).
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