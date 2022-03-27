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«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса в межсезонье

Бигмэн является одним из лидеров калифорнийского клуба
Баскетбол НБА
10:00
«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса в межсезонье
Энтони Дэвис / фото - skysports.com

«Лейкерс» не планируют обменивать своего звездного форварда Энтони Дэвиса в предстоящее межсезонье, сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

«Я не думаю, что они вообще когда-либо обменяют его. Так мне говорят, и не будем забывать, сколько «Лейкерс» отдали за него «Новому Орлеану». Таким образом, они будут ставить на Дэвиса и Леброна Джеймса до тех пор, пока эта пара сможет существовать вместе. И я буду шокирован, если их разлучат в это межсезонье».

Энтони Дэвис может вернуться в строй в ближайшее время.

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс

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