Энтони Дэвис может вернуться в строй в ближайшее время
«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса в межсезонье
Бигмэн является одним из лидеров калифорнийского клуба
Энтони Дэвис / фото - skysports.com
«Лейкерс» не планируют обменивать своего звездного форварда Энтони Дэвиса в предстоящее межсезонье, сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.
«Я не думаю, что они вообще когда-либо обменяют его. Так мне говорят, и не будем забывать, сколько «Лейкерс» отдали за него «Новому Орлеану». Таким образом, они будут ставить на Дэвиса и Леброна Джеймса до тех пор, пока эта пара сможет существовать вместе. И я буду шокирован, если их разлучат в это межсезонье».
Энтони Дэвис может вернуться в строй в ближайшее время.
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