«Лейкерс» не справились с «Денвером», «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто»
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Вашингтон» 144:102 (35:22, 35:37, 34:20, 40:23)
«Бостон»: Браун (32 + 7 подборов), Тейтум (22 + 7 передач), Хорфорд (10 + 8 подборов + 6 передач), Смарт (7 + 7 передач), Тайс (6) – старт; Уайт (17), Г. Уильямс(16), Притчард (14), Несмит (11), Фиттс (5), Корнет (4), Морган (0), Хаузер (0).
«Вашингтон»: Колдуэлл-Поуп (17), Порзингис (17 + 7 подборов), Кисперт (10), Саторански(7 + 7 передач), Хатимура (0 + 7 подборов) – старт; Смит (16), Авдия (10),Гэффорд (9), Гилл (9), Нето (5), Брайант (2).
«Милуоки» – «Даллас» 112:118 (33:25, 22:32, 32:33, 25:28)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (28 + 10 подборов), Холидэй (20 + 9 передач), Б. Лопес (14),Миддлтон (11 + 9 передач), Мэттьюз (2) – старт; Портис (17 + 8 подборов),Коннотон (12), Аллен (8), Хилл (0).
«Даллас»: Дончич (32 + 8 подборов + 15 передач + 6 потерь), Пауэлл (22 + 13 подборов), Буллок (16 + 7 подборов), Брансон (15), Финни-Смит (11 + 6 передач) – старт; Динуидди (11), Бертанс (6), Грин (3), Крисс (2).
«Лейкерс» – «Денвер» 118:129 (28:24, 33:38, 33:33, 24:34)
«Лейкерс»: Дэвис (28 + 9 подборов + 8 передач), Уэстбрук (27 + 10 подборов + 7 передач), Монк (11 + 6 передач + 5 потерь), Брэдли (10), Ховард (8 + 7 подборов) – старт; Энтони (17), Хортон-Такер (7), Гэбриэл (4), Огастин (3),Джонсон (3).
«Денвер»: Йокич (38 + 18 подборов + 6 передач + 7 потерь), Бартон (25), Гордон (24 + 8 подборов), Моррис (6 + 10 передач), Грин (2) – старт; Казинс (14), Рид (10),Хайлэнд (10), Риверс (0).
«Индиана» – «Детройт» 117:121 (34:38, 32:24, 25:36, 26:23)
«Индиана»: Бриссетт (20 + 10 подборов + 5 потерь), Халибертон (19 + 9 подборов + 17 передач), Хилд (19 + 9 подборов), Тэйлор (15), Битадзе (6) – старт; Джексон(19 + 7 подборов), Вашингтон (12), Смит (5 + 7 подборов), Стивенсон (2),Андерсон (0).
«Детройт»: Бей (31), Джексон (19), Ливерс (11), Хэйс (10 + 7 передач), Стюарт (5 + 8 подборов) – старт; Эдвардс (13 + 9 передач), Макгрудер (13), Ки (12 + 9 подборов), Олиник (7).
«Кливленд» – «Филадельфия» 108:112 (23:21, 32:28, 25:32, 28:31)
«Кливленд»: Гарлэнд (23), Леверт (18 + 7 передач), Маркканен (16 + 7 подборов), Браун (9 + 12 подборов), Окоро (3) – старт; Стивенс (18), Лав (12), Рондо (6), Осман(3), Дэвис (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (44 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Харден (21 + 10 подборов + 10 передач), Макси (11), Харрис (11), Тайбулл (4) – старт; Ньянг (8), Джордан(6), Милтон (4), Грин (3), Коркмаз (0).
«Орландо» – «Нью-Йорк» 88:118 (20:29, 27:28, 15:37, 26:24)
«Орландо»: Бамба (13 + 12 подборов), Браздейкис (13), Хэмптон (7), Окики (4), Энтони(0) – старт; М. Вагнер (18 + 9 подборов), Фульц (11 + 6 передач), Росс (11), Р. Лопес (7), Кэннеди (4).
«Нью-Йорк»: Барретт (27 + 6 передач), Топпин (20 + 8 подборов), Беркс (19 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Фурнье (2) – старт;Куикли (20 + 10 подборов + 10 передач), Макбрайд (8), Симс (4), Гибсон (4),Граймс (2), Арчидиаконо (0).
«Хьюстон» – «Миннесота» 132:139 (32:42, 36:38, 24:36, 40:23)
«Хьюстон»: Грин (31), Портер (21 + 8 передач + 8 потерь), Шенгюн (14 + 15 подборов + 5 потерь), Тэйт (9), Мэтьюз (7) – старт; Кристофер (30), Мартин (11), Гаруба (6),Никс (3).
«Миннесота»: Эдвардс (33), Таунс (28 + 11 подборов), Расселл (22 + 9 передач + 5 потерь),Бизли (12), Вандербилт (2) – старт; Окоги (11), Науэлл (10), Маклафлин (9),Рид (6), Принс (6).
«Оклахома-Сити» – «Финикс» 117:96 (20:27, 32:26, 32:22, 33:21)
«Оклахома-Сити»: Покушевски (17 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Уиггинс (17),Крейчи (11 + 8 передач), Роби (11 + 8 подборов), Маледон (9) – старт; Сарр(24), Робинсон-Эрл (14), Уотерс (10), Хорд (4).
«Финикс»: Бриджес (18), К. Джонсон (14), Пол (11 + 9 передач), Шэмет (10 + 7 подборов), Макги (8) – старт; Крэйг (8), Пэйтон (8), Бийомбо (7), Уэйнрайт(7), Пэйн (5), А. Холидэй (0), Лундберг (0).
«Сан-Антонио» – «Портленд» 113:92 (26:23, 22:33, 34:16, 31:20)
«Сан-Антонио»: Джонсон (28), Джонс (18 + 7 подборов + 7 передач), Коллинз (18 + 13 подборов + 5 потерь), Примо (9), Васселл (8) – старт; Бэйтс-Диоп (12 + 7 подборов), Ричардсон (8), Уокер (8), Кейкок (2), Лэндейл (2), Уискэмп (0),Лэнгфорд (0).
«Портленд»: Джонсон (19), Браун (14), Юбэнкс (13 + 13 подборов), Эллеби (8), Уильямс (5 + 7 передач) – старт; Маклемор (19), Перри (7), Лозада (3), Блевинс (2),Данн (2 + 6 передач).
«Торонто» – «Майами» 109:114 (34:28, 21:17, 23:34, 31:35)
«Торонто»: Ванвлит (29 + 7 передач + 5 потерь), Сиакам (29 + 8 подборов), Трент (19),Барнс (19 + 7 подборов), Берч (0) – старт; Буше (8 + 8 подборов), Ачиува (3),Янг (2 + 7 подборов), Брукс (0).
«Майами»: Струс (23), Лаури (16 + 10 передач), Адебайо (16 + 9 подборов), М-ф Моррис(10), Калеб Мартин (4 + 4 блок-шота) – старт; Оладипо (21 + 5 потерь), Хирро(18 + 9 подборов + 8 передач + 8 потерь), Юртсевен (6), Робинсон (0).
«Сакраменто» – «Голден Стэйт» 90:109 (14:28, 28:34, 25:19, 23:28)
«Сакраменто»: Барнс (18 + 10 подборов), Джонс (17), Митчелл (9 + 9 передач), Лайлс (7),Дж. Холидэй (6) – старт; Дивинченцо (14), Мету (9), Лэмб (5), Джош Джексон (5).
«Голден Стэйт»: Уиггинс (25), Пул (22), Грин (6 + 7 подборов), Пэйтон (2), Луни (0) – старт;Бьелица (19 + 12 подборов + 6 передач), Куминга (17), Ли (11), Тоскано-Андерсон (4), Муди (3), Уизерспун (0).
«Клипперс» – «Новый Орлеан» 119:100 (37:31, 29:13, 26:27, 27:29)
«Клипперс»: М-с Моррис (22), Зубац (16 + 14 подборов), Джордж (15 + 7 передач),Джексон (11 + 10 передач), Батюм (6) – старт; Мэнн (15), Кеннард (14),Хартенштайн (12 + 9 подборов), Ковингтон (8), Коффи (0), Мун (0), Худ (0).
«Новый Орлеан»: Макколлум (19), Ингрэм (15 + 8 подборов + 6 потерь), Джонс (13 + 8 подборов), Хэйс (12 + 10 подборов), Валанчюнас (8 + 9 подборов) – старт;Нэнс (10 + 8 подборов), Маршалл (10), Мерфи (7), Грэм (2), Снелл (2),Альварадо (2), Кларк (0).
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