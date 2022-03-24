«Лейкерс» не справились с «Филадельфией», «Бруклин» крупно проиграл «Мемфису»
НБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Нью-Йорк» 106:121 (24:40, 32:29, 31:30, 19:22)
«Шарлотт»: Болл (32 + 9 подборов), Розир (18), Бриджес (15 + 9 передач), Вашингтон(10), Пламли (7 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (7), Томас (5), Харрелл(5), Коди Мартин (4), Убре (3), Тор (0), Ричардс (0).
«Нью-Йорк»: Барретт (30), Топпин (18 + 11 подборов + 6 передач), Беркс (17 + 7 подборов), Фурнье (12 + 7 передач), Симс (10) – старт; Гибсон (12), Куикли(10 + 7 передач), Макбрайд (9), Граймс (3), Арчидиаконо (0).
«Детройт» – «Атланта» 122:101 (26:31, 33:20, 34:27, 29:23)
«Детройт»: Грант (21 + 8 подборов), Каннингем (17 + 8 передач + 5 потерь), Джозеф (11),Бей (10), Стюарт (8 + 10 подборов) – старт; Олиник (16), Хэйс (13 + 8 подборов), Бэгли (13), Макгрудер (10 + 6 передач), Пикетт (3).
«Атланта»: Янг (21 + 9 передач), Хантер (15), Хертер (8), Луваву-Кабарро (3), Капела (1 + 9 подборов) – старт; Богданович (13), Райт (11), Джонсон (11 + 7 подборов),Оконгву (11 + 7 подборов), Дженг (5), Нокс (2).
«Индиана» – «Сакраменто» 109:110 (34:37, 27:29, 28:19, 20:25)
«Индиана»: Хилд (25 + 7 передач), Битадзе (20 + 9 подборов), Халибертон (13 + 15 передач), Бриссетт (10 + 10 подборов), Андерсон (5) – старт; Тэйлор (13 + 7 подборов), Вашингтон (11), Стивенсон (10), Джексон (2).
«Сакраменто»: Митчелл (25 + 7 передач), Джонс (12), Лайлс (11), Барнс (11), Дж. Холидэй(3) – старт; Мету (22), Дивинченцо (11 + 8 передач), Лэмб (10), Лень (5).
«Бостон» – «Юта» 125:97 (39:24, 29:21, 25:23, 32:29)
«Бостон»: Браун (26), Тейтум (26), Р. Уильямс (12 + 10 подборов + 4 блок-шота),Хорфорд (9), Смарт (5 + 13 передач) – старт; Тайс (11), Притчард (11), Уайт(10), Г. Уильямс (4), Корнет (4), Стаускас (3), Несмит (2), Томас (2), Хаузер (0).
«Юта»: Митчелл (37), Гобер (14 + 11 подборов), Паскалл (11), Конли (9), О'Нил (6) – старт; Кларксон (10 + 5 потерь), Уайтсайд (5), Александер-Уокер (3), Батлер(2), Снид (0), Гэй (0), Форрест (0), Эрнангомес (0).
«Мемфис» – «Бруклин» 132:120 (40:32, 36:30, 27:42, 29:16)
«Мемфис»: Бэйн (23), Брукс (21), Джонс (16 + 10 передач), Джарен Джексон (13 + 4 блок-шота), Адамс (7 + 11 подборов) – старт; Мелтон (23), Кларк (14 + 10 подборов), Андерсон (10), Кончар (5), Уильямс (0).
«Бруклин»: Ирвинг (43 + 8 передач), Дюрэнт (35 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь),Драммонд (15), Браун (13 + 7 подборов + 4 блок-шота), Эдвардс (3) – старт;Клэкстон (7), Томас (4), Джонсон (0), Миллс (0).
«Майами» – «Голден Стэйт» 104:118 (23:23, 27:27, 30:31, 24:37)
«Майами»: Лаури (26 + 9 передач), Адебайо (25 + 9 подборов), Батлер (20), Робинсон (13 + 6 передач), Такер (7 + 9 подборов) – старт; Оладипо (7), Дедмон (6), Калеб Мартин (0), Струс (0), М-ф Моррис (0).
«Голден Стэйт»: Пул (30 + 9 передач + 5 потерь), Куминга (22), Уиггинс (22), Луни (2 + 16 подборов), Муди (0) – старт; Ли (22), Пэйтон (11), Бьелица (9), Чиозза (0),Тоскано-Андерсон (0).
«Миннесота» – «Финикс» 116:125 (30:25, 34:26, 24:32, 28:42)
«Миннесота»: Эдвардс (19), Таунс (15 + 11 подборов), Вандербилт (12 + 12 подборов),Беверли (9 + 6 передач), Расселл (6 + 7 передач) – старт; Науэлл (15), Бизли(15), Рид (10), Принс (10), Маклафлин (4), Больмаро (1), Лэйман (0), Окоги (0).
«Финикс»: Эйтон (35 + 14 подборов), Букер (28 + 7 передач), Бриджес (16), Пэйн (13 + 9 передач), Краудер (5) – старт; Шэмет (19), Крэйг (5), А. Холидэй (2), Макги (2 + 4 блок-шота), Бийомбо (0), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0).
«Оклахома-Сити» – «Орландо» 118:102 (26:34, 34:19, 24:21, 34:28)
«Оклахома-Сити»: Мэнн (21), Роби (21 + 7 подборов), Бэйзли (10), Уиггинс (8), Покушевски (6 + 8 подборов) – старт; Маледон (25 + 6 передач), Крейчи (12 + 11 подборов),Сарр (8), Уотерс (7).
«Орландо»: Окики (19), Энтони (17 + 11 передач), Ф. Вагнер (15), Хэмптон (14 + 7 подборов), Бамба (11 + 10 подборов) – старт; М. Вагнер (13 + 8 подборов),Скофилд (6), Даутин (4), Браздейкис (3).
«Даллас» – «Хьюстон» 110:91 (25:21, 27:32, 30:19, 28:19)
«Даллас»: Брансон (28), Динуидди (26 + 6 передач), Финни-Смит (14), Пауэлл (13 + 7 подборов), Буллок (5) – старт; Ниликина (13), Клебер (6 + 9 подборов), Райт(3), Грин (2), Крисс (0), Браун (0).
«Хьюстон»: Тэйт (13), Вуд (12 + 10 подборов), Портер (11), Грин (8), Гордон (2) – старт;Шенгюн (14 + 11 подборов), Шредер (11), Кристофер (11), Фернанду (4),Мартин (3), Мэтьюз (2), Никс (0), Гаруба (0).
«Лейкерс» – «Филадельфия» 121:126 (30:27, 22:34, 39:32, 30:33)
«Лейкерс»: Уэстбрук (24 + 9 подборов + 8 передач + 7 потерь), Ховард (24 + 8 подборов), Джонсон (13 + 8 передач), Гэбриэл (8 + 9 подборов), Ривз (4) – старт; Монк (23), Энтони (20 + 7 подборов), Огастин (5).
«Филадельфия»: Эмбиид (30 + 10 подборов), Харден (24 + 7 подборов + 7 передач), Макси (21 + 7 передач), Харрис (20 + 7 подборов), Тайбулл (4) – старт; Джордан (9 + 7 подборов), Ньянг (9), Коркмаз (6), Милтон (3), Грин (0).
«Портленд» – «Сан-Антонио» 96:133 (27:45, 26:36, 28:33, 15:19)
«Портленд»: Юбэнкс (20 + 9 подборов), Уотфорд (10), Данн (9), Эллеби (2), Уинслоу (0) – старт; Маклемор (23), Хьюз (10), Джонсон (8), Уильямс (7), Браун (7 + 14 подборов), Блевинс (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (28 + 7 передач), Джонсон (26), Васселл (16), Пелтль (16 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Примо (8) – старт; Ричардсон (15), Коллинз (8 + 9 подборов), Уискэмп (6), Бэйтс-Диоп (6), Лэндейл (2), Джонс (2 + 8 подборов + 9 передач).
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