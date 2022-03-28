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01:00 Вашингтон Уизардз - Голден Стэйт Уорриорз 123:115 Окончен
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«Лейкерс» не справились с «Новым Орлеаном», «Бруклин» неожиданно проиграл «Шарлотт»

«Бостон» разобрался с «Миннесотой», «Голден Стэйт» уступил «Вашингтону»
Баскетбол НБА
07:30
«Лейкерс» не справились с «Новым Орлеаном», «Бруклин» неожиданно проиграл «Шарлотт»
Фото: latimes.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Нью-Йорк» 102:104 (22:34, 25:25, 32:21, 23:24)

«Детройт»: Бэгли (27 + 7 подборов), Каннингем (18 + 7 передач), Бей (14), Стюарт (10 + 10 подборов), Джозеф (9) – старт; Ки (9), Джексон (7), Хэйс (6), Олиник (2), Макгрудер (0).

«Нью-Йорк»: Барретт (21 + 9 подборов), Рэндл (20 + 7 подборов), Беркс (18), Фурнье (11), Робинсон (4 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Куикли (18), Топпин (10), Симс (2 + 8 подборов), Макбрайд (0).

«Бостон» – «Миннесота» 134:112 (34:30, 38:19, 34:31, 28:32)

«Бостон»: Тейтум (34 + 6 передач), Браун (31 + 10 подборов), Р. Уильямс (13 + 10 подборов), Смарт (7 + 7 передач), Г. Уильямс (7) – старт; Уайт (15 + 6 передач), Притчард (11), Несмит (6), Хаузер (6), Тайс (4), Корнет (0).

«Миннесота»: Эдвардс (24 + 6 передач + 5 потерь), Таунс (19), Вандербилт (11), Беверли (7), Расселл (4 + 6 передач) – старт; Науэлл (13), Принс (10), Маклафлин (6), Рид (6), Найт (5), Окоги (3), Лэйман (2), Больмаро (2).

«Вашингтон» – «Голден Стэйт» 123:115 (28:24, 31:27, 33:30, 31:34)

«Вашингтон»: Кисперт (25), Порзингис (23 + 9 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (22), Саторански (9 + 7 передач), Хатимура (6) – старт; Авдия (14 + 7 подборов), Гэффорд (11), Гилл (9 + 8 подборов), Смит (4).

«Голден Стэйт»: Пул (26), Томпсон (25), Уиггинс (23), Грин (7 + 6 передач), Куминга (4) – старт; Портер (14 + 11 подборов), Луни (8), Пэйтон (5), Ли (3).

«Финикс» – «Филадельфия» 114:104 (37:39, 23:25, 31:22, 23:18)

«Финикс»: Букер (35), Пол (19 + 14 передач), Эйтон (14 + 12 подборов), Бриджес (11), Краудер (9 + 8 подборов) – старт; Шэмет (12), Бийомбо (6 + 7 подборов), Пэйн (5), Крэйг (3).

«Филадельфия»: Эмбиид (37 + 15 подборов), Макси (18), Харрис (17 + 8 подборов), Харден (14 + 7 подборов + 9 передач), Тайбулл (3) – старт; Грин (6 + 8 подборов), Джордан (4), Милтон (3), Ньянг (2).

«Новый Орлеан» – «Лейкерс» 116:108 (23:31, 26:38, 41:25, 26:14)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (26 + 7 подборов), Валанчюнас (19 + 12 подборов), Макколлум (18 + 6 передач), Джонс (16 + 6 перехватов), Хэйс (8) – старт; Мерфи (21), Альварадо (4), Грэм (2), Маршалл (2), Эрнангомес (0).

«Лейкерс»: Джеймс (39 + 9 подборов), Уэстбрук (18 + 7 подборов + 6 передач), Ховард (8 + 10 подборов), Гэбриэл (4), Ривз (0 + 6 передач) – старт; Монк (23 + 6 передач), Хортон-Такер (7), Огастин (6), Энтони (3), Джонсон (0).

«Бруклин» – «Шарлотт» 110:119 (32:26, 28:30, 29:37, 21:26)

«Бруклин»: Дюрант (27 + 8 подборов + 7 передач), Драммонд (20 + 17 подборов), Ирвинг (16 + 11 передач), Сет Карри (12), Браун (10) – старт; Клэкстон (9), Драгич (7 + 6 передач), Эдвардс (5), Джонсон (2), Миллс (2).

«Шарлотт»: Болл (33 + 7 подборов + 9 передач), Бриджес (24 + 8 подборов), Вашингтон (18 + 11 подборов), Розир (14 + 7 подборов), Пламли (7 + 8 подборов) – старт; Коди Мартин (8), Томас (7), Макдэниэлс (4), Убре (2), Харрелл (2).

«Даллас» – «Юта» 114:100 (21:29, 37:30, 32:20, 24:21)

«Даллас»: Дончич (32 + 10 подборов), Буллок (23), Брансон (22 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (6) – старт; Динуидди (12), Бертанс (6), Ниликина (3), Клебер (2 + 7 подборов), Грин (0), Крисс (0), Берк (0).

«Юта»: Конли (14 + 7 передач), Митчелл (12), Паскалл (10), Эрнангомес (7 + 9 подборов), О'Нил (6) – старт; Гэй (18 + 8 подборов), Кларксон (14 + 6 передач), Форрест (10), Батлер (7), Снид (2), Александер-Уокер (0).

Рене Тер Велде
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