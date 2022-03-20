Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Баскетбол (5 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Атланта Хоукс - Мемфис Гриззлис 120:105 Окончен
02:00 Майами Хит - Оклахома-Сити Тандер 120:108 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:124 Окончен
03:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 121:92 Окончен
23:00 Миннесота Тимбервулвс - Милуоки Бакс 138:119 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 113:109 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Лейкерс 127:119 Окончен
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
09:10
Бокс. Чемпионат мира. Белград

«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»

«Шарлотт» разобрался с «Далласом», «Кливленд» одержал победу над «Детройтом»
Баскетбол НБА
07:20
«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»
Фото: Associated Press

НБА. Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Милуоки» 138:119 (34:28, 34:28, 38:26, 32:37)

«Миннесота»: Таунс (25 + 11 подборов), Эдвардс (25), Расселл (16 + 9 передач + 5 потерь),Вандербилт (9 + 8 подборов), Беверли (3) – старт; Рид (14), Принс (14),Науэлл (10), Бизли (9), Маклафлин (7), Найт (6), Лэйман (0), Окоги (0),Больмаро (0).

«Милуоки»: Б. Лопес (15), Миддлтон (15 + 7 подборов), Холидэй (14 + 7 передач), Аллен(13), Портис (4 + 10 подборов) – старт; Коннотон (15), Картер (11 + 7 передач), Т. Адетокумбо (10), Мэттьюз (9), Нвора (8), Ибака (5), Хилл (0).

«Шарлотт» – «Даллас» 129:108 (35:24, 26:28, 41:28, 27:28)

«Шарлотт»: Бриджес (23 + 8 подборов), Вашингтон (21), Розир (18 + 6 передач), Болл (17 + 7 передач), Пламли (1) – старт; Убре (17), Харрелл (13), Томас (11),Макдэниэлс (4), Коди Мартин (4 + 8 подборов), Тор (0), Ричардс (0).

«Даллас»: Дончич (37), Брансон (10), Клебер (9 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл(2) – старт; Ниликина (12), Крисс (10 + 9 подборов), Грин (9), Берк (5), Браун(4), Бертанс (2).

«Кливленд» – «Детройт» 113:109 (28:27, 27:33, 27:21, 31:28)

«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 12 передач), Стивенс (15), Мобли (12 + 11 подборов + 6 передач), Окоро (11), Маркканен (8) – старт; Осман (16), Лав (14 + 10 подборов), Леверт (9), Гудвин (3), Браун (1).

«Детройт»: Грант (40), Бей (20), Каннингем (15 + 10 передач + 5 потерь), Стюарт (8 + 12 подборов), Джозеф (6) – старт; Олиник (6), Макгрудер (5), Ливерс (4), Ли (3),Бэгли (2).

«Вашингтон» – «Лейкерс» 127:119 (26:36, 32:31, 35:32, 34:20)

«Вашингтон»: Порзингис (27), Колдуэлл-Поуп (18 + 10 подборов), Кисперт (13), Хатимура(10), Нето (5) – старт; Авдия (17), Гэффорд (17), Саторански (16 + 6 передач),Смит (4).

«Лейкерс»: Джеймс (38 + 10 подборов + 6 передач), Уэстбрук (22 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Монк (17), Джонсон (12), Ривз (9) – старт; Энтони (13),Гэбриэл (4), Огастин (2), Брэдли (2), Хортон-Такер (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
НБА
09:00
«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»
«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»
НБА
07:20
«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
Еврокубки
19 марта 10:07
«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
НБА
19 марта 08:31
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
НБА
18 марта 19:50
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
Еврокубки
18 марта 07:50
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
НБА
18 марта 07:20
Леброн Джеймс: «В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с последними»
Леброн Джеймс: «В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с последними»
НБА
17 марта 11:30
«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Голден Стэйт» не справился с «Бостоном»
«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Голден Стэйт» не справился с «Бостоном»
НБА
17 марта 08:00
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
1
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:30
Все новости