«Лейкерс» не справились с «Вашингтоном», «Милуоки» крупно проиграл «Миннесоте»
НБА. Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Милуоки» 138:119 (34:28, 34:28, 38:26, 32:37)
«Миннесота»: Таунс (25 + 11 подборов), Эдвардс (25), Расселл (16 + 9 передач + 5 потерь),Вандербилт (9 + 8 подборов), Беверли (3) – старт; Рид (14), Принс (14),Науэлл (10), Бизли (9), Маклафлин (7), Найт (6), Лэйман (0), Окоги (0),Больмаро (0).
«Милуоки»: Б. Лопес (15), Миддлтон (15 + 7 подборов), Холидэй (14 + 7 передач), Аллен(13), Портис (4 + 10 подборов) – старт; Коннотон (15), Картер (11 + 7 передач), Т. Адетокумбо (10), Мэттьюз (9), Нвора (8), Ибака (5), Хилл (0).
«Шарлотт» – «Даллас» 129:108 (35:24, 26:28, 41:28, 27:28)
«Шарлотт»: Бриджес (23 + 8 подборов), Вашингтон (21), Розир (18 + 6 передач), Болл (17 + 7 передач), Пламли (1) – старт; Убре (17), Харрелл (13), Томас (11),Макдэниэлс (4), Коди Мартин (4 + 8 подборов), Тор (0), Ричардс (0).
«Даллас»: Дончич (37), Брансон (10), Клебер (9 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл(2) – старт; Ниликина (12), Крисс (10 + 9 подборов), Грин (9), Берк (5), Браун(4), Бертанс (2).
«Кливленд» – «Детройт» 113:109 (28:27, 27:33, 27:21, 31:28)
«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 12 передач), Стивенс (15), Мобли (12 + 11 подборов + 6 передач), Окоро (11), Маркканен (8) – старт; Осман (16), Лав (14 + 10 подборов), Леверт (9), Гудвин (3), Браун (1).
«Детройт»: Грант (40), Бей (20), Каннингем (15 + 10 передач + 5 потерь), Стюарт (8 + 12 подборов), Джозеф (6) – старт; Олиник (6), Макгрудер (5), Ливерс (4), Ли (3),Бэгли (2).
«Вашингтон» – «Лейкерс» 127:119 (26:36, 32:31, 35:32, 34:20)
«Вашингтон»: Порзингис (27), Колдуэлл-Поуп (18 + 10 подборов), Кисперт (13), Хатимура(10), Нето (5) – старт; Авдия (17), Гэффорд (17), Саторански (16 + 6 передач),Смит (4).
«Лейкерс»: Джеймс (38 + 10 подборов + 6 передач), Уэстбрук (22 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Монк (17), Джонсон (12), Ривз (9) – старт; Энтони (13),Гэбриэл (4), Огастин (2), Брэдли (2), Хортон-Такер (0).
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