«Лейкерс» недовольны игрой Газоля-младшего и находятся в поисках центрового

Марк Газоль / Фото - silverscreenandroll

«Лос-Анджелелес Лейкерс» недовольны уровнем игры испанского центрового Марка Газоля и находятся в поисках усиления состава. Об этом сообщает silverscreenandroll.com.





В «Лейкерс» рассчитывают, что «Кливленд Кавальерс» выкупят контракт Андре Драммонда. Тогда клуб сможет подписать его на минимальную зарплату до конца сезона.





Также рассматривается вариант с приглашением недавно отчисленного из «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса и «большого» «Сан-Антонио Сперс» Ламаркуса Олдриджа.





Отметим, что 36-летний Газоль набирает в среднем 4,8 очка, 4,1 подбора и 2 передачи в нынешнем сезоне.



