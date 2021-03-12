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«Лейкерс» недовольны игрой Газоля-младшего и находятся в поисках центрового
Клуб из Лос-Анджелеса заинтересован в услугах экс-звезды «Хьюстона»
Марк Газоль / Фото - silverscreenandroll
«Лос-Анджелелес Лейкерс» недовольны уровнем игры испанского центрового Марка Газоля и находятся в поисках усиления состава. Об этом сообщает silverscreenandroll.com.
В «Лейкерс» рассчитывают, что «Кливленд Кавальерс» выкупят контракт Андре Драммонда. Тогда клуб сможет подписать его на минимальную зарплату до конца сезона.
Также рассматривается вариант с приглашением недавно отчисленного из «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса и «большого» «Сан-Антонио Сперс» Ламаркуса Олдриджа.
Отметим, что 36-летний Газоль набирает в среднем 4,8 очка, 4,1 подбора и 2 передачи в нынешнем сезоне.
А тем временем родной брат Марка, легендарный Пау Газоль присоединился к «Барселоне» Артема Пустового.
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