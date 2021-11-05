«Лейкерс», несмотря на игру Дэвиса, уступили «Оклахоме»

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Баскетбол (14 событий из 14) показать все
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01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 107:104 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 111:98 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 108:109 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 114:92 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 112:99 Окончен
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18:00 Прометей - БК Запорожье 91:63 Окончен
19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы 100:82 Окончен
20:00 Кривбасс - Николаев 86:62 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз 98:116 Окончен
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс 78:95 Окончен
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс 123:111 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 104:107 Окончен
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19:00 Харьковские Соколы - Днепр -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь -:- Запланирован
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НБА 21/22
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01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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16:00 БК Одесса - Химик -:- Запланирован

«Лейкерс», несмотря на игру Дэвиса, уступили «Оклахоме»

«Финикс» разобрался с «Хьюстоном», «Майами» уступил «Бостону»
Баскетбол НБА
07:20
«Лейкерс», несмотря на игру Дэвиса, уступили «Оклахоме»
Фото: lakersdaily.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Филадельфия» 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23) 

«Детройт»: Грант (27), Каннингем (18 + 10 подборов), Хэйс (10), Бей (7), Стюарт (6 + 7 подборов) – старт; Олиник (11), Джексон (8), Джош Джексон (7), Джозеф (2), Лайлс (2).

«Филадельфия»: Сет Карри (23), Макси (20), Эмбиид (19 + 9 подборов), Милтон (16 + 8 подборов), Тайбулл (5) – старт; Ньянг (14 + 7 подборов), Драммонд (8 + 10 подборов), Рид (4 + 9 подборов).

«Атланта» – «Юта» 98:116 (16:15, 24:24, 34:36, 24:41) 

«Атланта»: Янг (21 + 7 передач), Хантер (14), Коллинз (13), Капела (13 + 10 подборов), Богданович (8) – старт; Галлинари (6), Хертер (6), Уильямс (5), Реддиш (4), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2), Мэйс (2), Дженг (1), Райт (0).

«Юта»: Богданович (23), Инглс (19), Конли (13 + 11 передач), Гобер (13 + 15 подборов), О'Нил (9 + 6 передач) – старт; Кларксон (30), Батлер (5), Уайтсайд (2 + 7 подборов), Паскалл (2), Фиттс (0), Они (0), Форрест (0), Хьюз (0).

«Майами» – «Бостон» 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20) 

«Майами»: Батлер (20), Робинсон (16), Адебайо (13 + 7 подборов + 5 потерь), Лаури (6 + 7 подборов + 6 потерь), Такер (3 + 7 подборов) – старт; М-ф Моррис (9), Хирро (6 + 7 подборов), Дедмон (2), Юртсевен (2), Калеб Мартин (1), Винсент (0).

«Бостон»: Браун (17), Хорфорд (10 + 7 подборов), Тейтум (10 + 8 подборов), Смарт (9), Р. Уильямс (4 + 10 подборов) – старт; Шредер (14 + 6 передач), Несмит (13), Лэнгфорд (12), Г. Уильямс (3), Притчард (3), Фернанду (0), Паркер (0), Эрнангомес (0).

«Финикс» – «Хьюстон» 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25) 

«Финикс»: Букер (27 + 9 подборов), Бриджес (16), Эйтон (16 + 11 подборов), Пол (9 + 13 передач + 5 перехватов), Краудер (3) – старт; Шэмет (19), К. Джонсон (12), Макги (11), Пэйтон (6 + 6 передач), Надер (2), Камински (2). 

«Хьюстон»: Портер (20), Вуд (18 + 15 подборов), Грин (16), Тэйт (14), Шенгюн (10) – старт; Гордон (12 + 5 потерь), Нваба (8), Огастин (6), Мартин (4), Брукс (3).

«Лейкерс» – «Оклахома-Сити» 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35) 

«Лейкерс»: Дэвис (29 + 17 подборов), Уэстбрук (27), Брэдли (9), Бэйзмор (2), Джордан (1) – старт; Энтони (21), Ривз (8), Эллингтон (3), Ховард (2), Монк (2), Рондо (0). 

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (28 + 6 передач), Дорт (17), Бэйзли (14), Фэйворс (10 + 11 подборов), Гидди (5 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Джером (14), Уильямс (13 + 8 подборов), Мускала (6), Покушевски (0), Робинсон-Эрл (0), Маледон (0).

Рене Тер Велде
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