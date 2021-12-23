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02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
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18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
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19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован

«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке

В настоящее время команда не оправдывает ожиданий
Баскетбол НБА
19:25
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке
Фото: lasportshub.com

Известный инсайдер Шамс Чарания рассказал, что «Лейкерс» рассматривают варианты, при которых звездный разыгрывающий Бен Симмонс из «Филадельфии» и форвард «Детройта» Джереми Грант смогут перейти клуб из Калифорнии.

В «Лейкерс» считают, что Симмонс сможет решить проблемы команды в защите, а Грант станет надежным снайпером.

Напомним, что отношения между Симмонсом и «Филадельфией» остаются напряженными. Австралийский разыгрывающий ни разу не выходил на паркет в нынешнем сезоне.

Также «Лейкерс» рассматривают возможные варианты обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Лос-Анджелес Лейкерс

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