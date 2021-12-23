«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке

В настоящее время команда не оправдывает ожиданий

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Известный инсайдер Шамс Чарания рассказал, что «Лейкерс» рассматривают варианты, при которых звездный разыгрывающий Бен Симмонс из «Филадельфии» и форвард «Детройта» Джереми Грант смогут перейти клуб из Калифорнии.

В «Лейкерс» считают, что Симмонс сможет решить проблемы команды в защите, а Грант станет надежным снайпером.

Напомним, что отношения между Симмонсом и «Филадельфией» остаются напряженными. Австралийский разыгрывающий ни разу не выходил на паркет в нынешнем сезоне.

Также «Лейкерс» рассматривают возможные варианты обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука.