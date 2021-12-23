34 очка Леброна не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс», «Майами» разгромил «Индиану»
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке
В настоящее время команда не оправдывает ожиданий
Фото: lasportshub.com
Известный инсайдер Шамс Чарания рассказал, что «Лейкерс» рассматривают варианты, при которых звездный разыгрывающий Бен Симмонс из «Филадельфии» и форвард «Детройта» Джереми Грант смогут перейти клуб из Калифорнии.
В «Лейкерс» считают, что Симмонс сможет решить проблемы команды в защите, а Грант станет надежным снайпером.
Напомним, что отношения между Симмонсом и «Филадельфией» остаются напряженными. Австралийский разыгрывающий ни разу не выходил на паркет в нынешнем сезоне.
Также «Лейкерс» рассматривают возможные варианты обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
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