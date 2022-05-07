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«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»

Достиг ли клуб какого-либо консенсуса по поводу приобретения защитника неизвестно
Баскетбол НБА
09:50
«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Руководители «Лейкерс» в начале сезона обсуждали возможность приобретения разыгрывающего Кайри Ирвинга у «Бруклина», сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.

Переговоры велись, когда Кайри не выступал за «Нетс» из-за ограничений Нью-Йорка в отношении невакцинированных игроков. Достигли ли «Лейкерс» какого-либо внутреннего консенсуса по поводу приобретения Ирвинга неизвестно.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может покинуть команду.

Рене Тер Велде
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс

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