«Лейкерс» одержали победу над «Детройтом», «Клипперс» обыграли «Даллас»
НБА. Регулярный чемпионат
«Клипперс» – «Даллас» 97:91 (19:22, 27:25, 25:15, 26:29)
«Клипперс»: Джордж (29 + 6 передач + 6 потерь), Джексон (23), Зубац (16 + 10 подборов), Коффи (3), Бледсоу (2) – старт; Кеннард (9), Мэнн (7), Ибака (6), Хартенштайн (2), Уинслоу (0).
«Даллас»: Порзингис (25 + 8 подборов), Брансон (20 + 8 передач), Пауэлл (9), Хардуэй (8), Финни-Смит (7) – старт; Марьянович (6), Клебер (5), Берк (4), Коули-Стайн (4), Ниликина (3), Буллок (0), Браун (0).
«Детройт» – «Лейкерс» 116:121 (26:30, 42:31, 31:23, 17:37)
«Детройт»: Грант (36), Бей (14), Каннингем (13 + 12 подборов + 10 передач), Джозеф (5 + 7 передач), Стюарт (4) – старт; Диалло (17), Джексон (15), Лайлс (7), Джош Джексон (5).
«Лейкерс»: Дэвис (30 + 10 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Уэстбрук (26 + 9 подборов + 10 передач), Джеймс (10), Джордан (6 + 9 подборов), Брэдли (0) – старт; Энтони (18), Ховард (13), Хортон-Такер (8), Монк (6), Эллингтон (4), Рондо (0).
«Чикаго» – «Нью-Йорк» 109:103 (25:20, 26:25, 21:29, 37:29)
«Чикаго»: Дерозан (31), Лавин (21), Болл (11), Карузо (7), Брэдли (7) – старт; Уайт (14), Джонс (8 + 7 подборов), Досунму (5), Грин (5 + 9 подборов), Джонсон (0).
«Нью-Йорк»: Рэндл (34 + 10 подборов + 5 потерь), Барретт (9 + 15 подборов), Уокер (7), Ноэл (6), Фурнье (3) – старт; Беркс (13), Куикли (12), Топпин (10), Роуз (9), Симс (0), Граймс (0).
«Финикс» – «Денвер» 126:97 (48:28, 25:32, 27:18, 26:19)
«Финикс»: Эйтон (21 + 8 подборов), Букер (17 + 7 передач), Краудер (15), Пол (9 + 10 передач), Бриджес (8) – старт; К. Джонсон (22), Макги (10), Пэйн (10), Шэмет (6), Смит (4), Уэйнрайт (2), Пэйтон (2), Хатчисон (0).
«Денвер»: Грин (19), Гордон (16 + 10 подборов), Грин (14 + 8 подборов), Моррис (10), Бартон (10) – старт; Риверс (10), Кампаццо (8), Ховард (7), Дозьер (3 + 7 подборов), Бол (0), Хайлэнд (0), Корнели (0).
«Голден Стэйт» – «Торонто» 119:104 (36:24, 25:23, 31:30, 27:27)
«Голден Стэйт»: Пул (33 + 5 потерь), Уиггинс (32), Карри (12 + 8 передач), Луни (7 + 10 подборов), Грин (4 + 14 подборов + 8 передач) – старт; Портер (15), Чиозза (11), Ли (2), Тоскано-Андерсон (2), Бьелица (1), Куминга (0), Муди (0).
«Торонто»: Сиакам (21), Ванвлит (17 + 7 передач), Трент (11), Барнс (10 + 13 подборов), Берч (7) – старт; Ачиува (12 + 8 подборов), Буше (10), Бэнтон (7), Михайлюк (7), Флинн (2).
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