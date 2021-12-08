«Лейкерс» одержали уверенную победу над «Бостоном», «Бруклин» разобрался с «Далласом»
«Даллас» – «Бруклин» 99:102 (27:21, 35:29, 24:25, 13:27)
«Даллас»: Дончич (28 + 9 передач), Порзингис (17 + 12 подборов), Финни-Смит (15), Пауэлл (10), Буллок (6) – старт; Хардуэй (11), Брансон (10), Грин (2), Клебер (0), Ниликина (0).
«Бруклин»: Дюрант (24 + 7 подборов), Харден (23 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Олдридж (15), Миллс (10), Бембри (4) – старт; Джонсон (12), Томас (6), Клэкстон (6 + 9 подборов), Браун (2), Картер (0), Миллсэп (0).
«Сан-Антонио» – «Нью-Йорк» 109:121 (28:28, 28:34, 25:33, 28:26)
«Сан-Антонио»: Уайт (26 + 7 передач), Мюррэй (15 + 7 подборов + 7 передач), Пелтль (13 + 8 подборов), Макдермотт (13), Джонсон (5) – старт; Форбс (12), Бэйтс-Диоп (9), Лэндейл (5), Юбэнкс (4 + 7 подборов), Джонс (4), Уокер (3), Уискэмп (0), Примо (0).
«Нью-Йорк»: Барретт (32), Беркс (18), Рэндл (15 + 7 подборов + 7 передач), Фурнье (7), Ноэл (2 + 9 подборов) – старт; Куикли (16), Роуз (12), Робинсон (11 + 14 подборов), Топпин (8), Граймс (0).
«Лейкерс» – «Бостон» 117:102 (31:33, 29:22, 31:20, 26:27)
«Лейкерс»: Джеймс (30), Уэстбрук (24 + 11 передач), Дэвис (17 + 16 подборов), Хортон-Такер (12), Брэдли (5) – старт; Монк (10), Энтони (9 + 8 подборов), Эллингтон (6), Ховард (4 + 8 подборов), Бэйзмор (0), Ривз (0).
«Бостон»: Тейтум (34 + 8 подборов + 5 потерь), Р. Уильямс (13), Шредер (10), Хорфорд (7 + 8 подборов), Смарт (6 + 6 передач) – старт; Ричардсон (11), Несмит (9), Притчард (6), Лэнгфорд (5), Г. Уильямс (1), Эрнангомес (0), Кантер Фридом (0).
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