«Лейкерс» готовы расстаться еще с двумя игроками
«Лейкерс» определили главного кандидата на обмен
Клуб из Калифорнии намерен освободить место в составе
Кент Бэйзмор / фото - Getty Images
Bleacher Report сообщает о том, что «Лейкерс» планирует обменять атакующего защитника Кента Бэйзмора до дедлайна.
Согласно источнику, калифорнийский клуб готов заключить контракт с форвардом «Бруклина» Полом Миллсэпом. Они могут приобрести ветерана, если им удастся освободить место в составе, обменяв Бэйзмора.
Кент Бэйзмор в этом сезоне принял участие в 29 играх НБА, в которых в среднем за игру набирал 3,9 очка, 1,8 подбора и 0,9 передачи.
«Лейкерс» обозначил для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.
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