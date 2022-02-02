«Лейкерс» определили главного кандидата на обмен

Клуб из Калифорнии намерен освободить место в составе

Кент Бэйзмор / фото - Getty Images

Bleacher Report сообщает о том, что «Лейкерс» планирует обменять атакующего защитника Кента Бэйзмора до дедлайна.

Согласно источнику, калифорнийский клуб готов заключить контракт с форвардом «Бруклина» Полом Миллсэпом. Они могут приобрести ветерана, если им удастся освободить место в составе, обменяв Бэйзмора.

Кент Бэйзмор в этом сезоне принял участие в 29 играх НБА, в которых в среднем за игру набирал 3,9 очка, 1,8 подбора и 0,9 передачи.

«Лейкерс» обозначил для себя две приоритетные цели на трансферном рынке.