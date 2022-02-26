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«Лейкерс» потерпели обидное поражение от «Клипперс», «Шарлотт» «уничтожил» «Торонто»

«Вашингтон» в овертайме уступил «Сан-Антонио», «Филадельфия» разобралась с «Миннесотой»
Баскетбол НБА
09:40
«Лейкерс» потерпели обидное поражение от «Клипперс», «Шарлотт» «уничтожил» «Торонто»
Фото: silverscreenandroll.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Торонто» 125:93 (28:19, 42:28, 27:14, 28:32)

«Шарлотт»: Розир (23 + 9 передач), Болл (13 + 6 передач + 6 потерь), Вашингтон (13), Бриджес (11 + 10 подборов + 7 передач), Пламли (8 + 10 подборов) – старт; Убре (23), Харрелл (20 + 10 подборов), Коди Мартин (8), Тор (6).

«Торонто»: Барнс (28), Трент (12), Ванвлит (8), Сиакам (8), Берч (1) – старт; Ачиува (9), Буше (8), Ватанабе (6), Флинн (5), Янг (5), Михайлюк (3), Шэмпени (0), Бэнтон (0).

«Вашингтон» – «Сан-Антонио» 153:157 OT (33:30, 38:45, 29:26, 30:29, 15:15, 8:12)

«Вашингтон»: Кузма (36 + 8 подборов + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (24), Нето (22 + 9 передач), Гэффорд (17), Кисперт (12) – старт; Авдия (14 + 9 подборов), Смит (10), Хатимура (8), Брайант (6), Гилл (4), Уинстон (0).

«Сан-Антонио»: Джонсон (32 + 7 подборов), Мюррэй (31 + 13 подборов + 14 передач + 6 потерь), Пелтль (28 + 11 подборов + 8 передач), Васселл (12 + 8 подборов), Макдермотт (12) – старт; Уокер (23), Бэйтс-Диоп (6), Джонс (6), Коллинз (4), Саторански (3).

«Индиана» – «Оклахома-Сити» 125:129 OT (36:29, 25:40, 32:23, 30:31)

«Индиана»: Хилд (29 + 7 подборов), Джексон (17 + 5 блок-шотов), Брогдон (15), Халибертон (14 + 11 передач), Бриссетт (10 + 15 подборов) – старт; Смит (16), Стивенсон (14), Тэйлор (7), Вашингтон (3), Битадзе (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (36 + 8 подборов + 7 потерь), Мэнн (22), Бэйзли (14 + 10 подборов), Роби (10 + 11 подборов), Уиггинс (8) – старт; Маледон (14), Покушевски (13), Уотерс (8), Сарр (4), Крейчи (0).

«Орландо» – «Хьюстон» 119:111 (27:33, 31:18, 28:32, 33:28)

«Орландо»: Картер (24 + 12 подборов), Энтони (14 + 6 передач), Ф. Вагнер (13 + 8 подборов), Бамба (6 + 7 подборов), Саггс (3 + 6 потерь) – старт; Окики (26 + 9 подборов), Харрис (12), Хэмптон (11), Росс (10), Скофилд (0).

«Хьюстон»: Грин (23), Вуд (21 + 11 подборов), Гордон (15), Тэйт (13 + 6 передач), Портер (6) – старт; Мэтьюз (13), Шредер (10 + 6 передач), Шенгюн (6), Мартин (4), Кристофер (0).

«Нью-Йорк» – «Майами» 100:115 (32:30, 23:35, 30:25, 15:25)

«Нью-Йорк»: Барретт (46 + 9 подборов), Фурнье (13), Беркс (12 + 8 подборов), Рэндл (11 + 8 подборов + 8 передач), Робинсон (0 + 9 подборов) – старт; Реддиш (8), Куикли (7), Топпин (3), Симс (0), Граймс (0), Макбрайд (0).

«Майами»: Батлер (23), Лаури (19 + 9 подборов), Адебайо (16 + 16 подборов + 4 блок-шота), Такер (8), Робинсон (0) – старт; Хирро (25 + 7 подборов), Калеб Мартин (8), Юртсевен (7), Винсент (6), Струс (3).

«Миннесота» – «Филадельфия» 102:133 (25:34, 24:31, 25:27, 28:41)

«Миннесота»: Таунс (25 + 7 подборов), Расселл (21), Эдвардс (15), Беверли (2), Вандербилт (2 + 8 подборов) – старт; Макдэниэлс (10), Принс (8), Рид (7), Науэлл (5), Маклафлин (3), Лэйман (2), Окоги (2).

«Филадельфия»: Эмбиид (34 + 10 подборов), Макси (28), Харден (27 + 8 подборов + 12 передач), Тайбулл (11 + 7 подборов), Харрис (6) – старт; Джо (8), Грин (6), Коркмаз (5), Ньянг (3), Миллсэп (3), Милтон (2), Рид (0), Коули-Стайн (0).

«Юта» – «Даллас» 114:109 (31:34, 29:33, 29:19, 25:23)

«Юта»: Митчелл (33), Богданович (18), Конли (15), Гобер (14 + 17 подборов), О'Нил (9) – старт; Кларксон (13), Хауз (6), Форрест (4), Уайтсайд (2 + 8 подборов), Паскалл (0).

«Даллас»: Дончич (23 + 7 подборов + 11 передач), Пауэлл (22 + 7 подборов), Буллок (9), Брансон (8), Финни-Смит (7) – старт; Динуидди (20), Бертанс (17), Клебер (3), Грин (0).

«Финикс» – «Новый Орлеан» 102:117 (22:31, 28:22, 31:42, 21:22)

«Финикс»: Букер (30), Эйтон (20), К. Джонсон (15), Краудер (12), Бриджес (8 + 6 передач) – старт; Шэмет (8), Уэйнрайт (3), Макги (2), Крэйг (2 + 11 подборов), Пэйтон (2), Бийомбо (0).

«Новый Орлеан»: Макколлум (32), Ингрэм (28 + 7 передач), Валанчюнас (18 + 17 подборов), Хэйс (9), Джонс (2) – старт; Грэм (11), Снелл (9 + 7 подборов), Маршалл (5), Эрнангомес (3), Кларк (0), Мерфи (0), Альварадо (0).

«Лейкерс» – «Клипперс» 102:105 (22:24, 25:33, 31:15, 24:33)

«Лейкерс»: Джеймс (21 + 11 подборов + 6 потерь), Уэстбрук (18), Ховард (14 + 16 подборов), Ривз (6), Ариза (2) – старт; Энтони (18), Хортон-Такер (16), Монк (7 + 6 передач), Джонсон (0).

«Клипперс»: Мэнн (19 + 10 подборов), Джексон (17 + 6 передач + 5 потерь), М-с Моррис (10), Зубац (6 + 7 подборов), Батюм (0) – старт; Кеннард (18), Коффи (14), Хартенштайн (11 + 7 подборов + 6 передач), Ковингтон (10 + 7 подборов).

Рене Тер Велде
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