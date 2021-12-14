«Лейкерс» рассматривают варианты обмена Уэстбрука

Разыгрывающий не оправдал ожиданий руководства калифорнийского клуба

Расселл Уэстбрук / фото - golfdigest.com

Руководство «Лейкерс» рассматривает возможные варианты обмена разыгрывающего защитника команды Расселла Уэстбрука, сообщает Bleacher Report.

Тройка лидеров калифорнийского клуба в лице Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Уэстбрука не оправдало ожидания руководства клуба. Однако обмен Расселла, в контракте которого остались два года и 91 млн долларов, маловероятен.

Напомним, что клуб из Лос-Анджелеса выменял Расселла Уэстбрука (вместе с тремя пиками второго раунда) на форвардов Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Кайла Кузму и Монтреза Харелла, а также на права на центрового Айзейю Джексона, выбранного под 22-м номером на драфте-21.