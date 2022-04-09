«Лейкерс» разобрались с «Оклахомой», «Бруклин» обыграл «Кливленд»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Милуоки» 101:131 (8:30, 30:26, 30:34, 33:41)
«Детройт»: Бей (20), Каннингем (14 + 7 передач + 6 потерь), Хэйс (6), Стюарт (5 + 12 подборов), Ливерс (0) – старт; Макгрудер (26), Олиник (17), Ки (5), Эдвардс(5), Джексон (3).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (30 + 13 подборов + 8 передач), Б. Лопес (17), Миддлтон (15),Холидэй (10 + 9 передач), Мэттьюз (9) – старт; Хилл (10), Коннотон (10),Портис (8 + 15 подборов), Ибака (8), Т. Адетокумбо (6), Картер (3), Уиггинтон(2), Мамукелашвили (2), Нвора (1), Такер (0).
«Вашингтон» – «Нью-Йорк» 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)
«Вашингтон»: Хатимура (21), Авдия (11), Гэффорд (9), Кисперт (8), Саторански (4 + 8 передач) – старт; Нето (14), Смит (7), Шакел (5), Тодд (4), Уинстон (4), Гилл(4), Кэри (1), Брайант (0 + 10 подборов).
«Нью-Йорк»: Топпин (35), Фурнье (17), Барретт (14), Беркс (6 + 7 подборов), Симс (6 + 9 подборов) – старт; Куикли (23 + 10 передач), Гибсон (10), Макбрайд (3), Арчидиаконо (0), Хант (0).
«Бруклин» – «Кливленд» 118:107 (34:19, 28:35, 21:34, 35:19)
«Бруклин»: Дюрант (36 + 5 потерь), Ирвинг (18 + 8 передач), Браун (18 + 10 подборов + 8 передач + 4 блок-шота), Драммонд (15 + 12 подборов), Сет Карри (12) – старт; Миллс (8), Эдвардс (7), Клэкстон (4), Дьюк (0), Томас (0).
«Кливленд»: Гарлэнд (31), Маркканен (17), Мобли (17 + 7 подборов), Леверт (16), Окоро(3) – старт; Лав (10 + 9 подборов), Осман (9), Стивенс (2), Браун (2), Гудвин(0), Уиндлер (0), Рондо (0), Дэвис (0).
«Торонто» – «Хьюстон» 117:115 (20:36, 37:30, 28:29, 32:20)
«Торонто»: Сиакам (29 + 12 подборов + 7 передач), Трент (26), Барнс (16), Берч (8),Брукс (2) – старт; Янг (14), Ачиува (8), Буше (6), Шэмпени (3), Ватанабе (3),Флинн (2).
«Хьюстон»: Портер (35 + 10 подборов), Шенгюн (17), Тэйт (12), Мэтьюз (9), Грин (8 + 5 потерь) – старт; Кристофер (20), Мартин (5), Гаруба (5), Никс (4).
«Чикаго» – «Шарлотт» 117:133 (30:39, 21:40, 32:32, 34:22)
«Чикаго»: Лавин (23 + 7 передач), Уайт (19), Дерозан (17 + 5 потерь), Уильямс (15),Вучевич (6) – старт; Досунму (16), Томпсон (7), Браун (6), Джонс (4), Грин (4).
«Шарлотт»: Болл (24 + 9 передач), Бриджес (20), Розир (15 + 8 передач), Пламли (8),Вашингтон (7) – старт; Убре (18), Харрелл (14), Макдэниэлс (13), Коди Мартин (11), Томас (3), Тор (0).
«Майами» – «Атланта» 113:109 (24:22, 32:39, 35:26, 22:22)
«Майами»: Адебайо (24), Батлер (20), Лаури (16), Струс (8), Калеб Мартин (8) – старт;Хирро (15 + 9 передач), Винсент (11), Робинсон (8), Дедмон (3).
«Атланта»: Янг (35 + 8 передач + 7 потерь), Капела (17 + 14 подборов), Хертер (15 + 7 подборов), Галлинари (7), Хантер (2) – старт; Богданович (25 + 7 подборов),Оконгву (6 + 7 подборов), Райт (2), Луваву-Кабарро (0).
«Даллас» – «Портленд» 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9)
«Даллас»: Дончич (39 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пауэлл (18), Финни-Смит(15 + 7 подборов), Брансон (9), Буллок (5) – старт; Динуидди (14),Марьянович (8), Браун (7), Бертанс (6 + 8 подборов + 6 передач), Берк (4),Пинсон (2), Грин (1), Ниликина (0).
«Портленд»: Юбэнкс (18 + 7 подборов), Джонсон (10 + 6 передач), Уильямс (9), Эллеби (4 + 7 подборов), Браун (3) – старт; Маклемор (14), Перри (9), Хьюз (8), Лозада(3), Блевинс (0).
«Юта» – «Финикс» 105:111 (24:30, 33:24, 35:21, 13:36)
«Юта»: Богданович (21 + 7 подборов), Митчелл (18 + 7 подборов), Гобер (16 + 12 подборов), Конли (13 + 8 передач), О'Нил (3) – старт; Уайтсайд (11 + 7 подборов), Хауз (10), Кларксон (9), Эрнангомес (4), Батлер (0).
«Финикс»: Букер (33), Эйтон (19 + 10 подборов), Бриджес (18), Пол (16 + 16 передач),Краудер (5 + 8 подборов) – старт; Крэйг (8), Макги (6 + 5 потерь), К. Джонсон(6), А. Холидэй (0), Шэмет (0).
«Лейкерс» – «Оклахома-Сити» 120:101 (27:28, 29:24, 34:30, 30:19)
«Лейкерс»: Джонсон (21 + 8 подборов), Хортон-Такер (15 + 8 подборов), Ховард (15 + 8 подборов), Монк (12), Ривз (11) – старт; Гэбриэл (16 + 7 подборов), Джонс(13), Эллингтон (10), Огастин (7).
«Оклахома-Сити»: Хорд (27 + 17 подборов), Калаицакис (25 + 6 передач), Роби (14), Симпсон(13 + 7 передач), Крейчи (6 + 9 подборов) – старт; Фрэйзер (16).
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