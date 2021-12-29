«Лейкерс» с трипл-даблами Леброна и Уэстбрука разобрались с «Хьюстоном», «Уорриорз» проиграли «Денверу»
НБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» – «Милуоки» 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)
«Орландо»: Ф. Вагнер (38 + 7 подборов), Картер (19 + 10 подборов), Харрис (13), Р. Лопес (9), Гравет (5) – старт; Хэмптон (9), М. Вагнер (7), Фрэйзер (5), Гиллеспи (3), Скофилд (2), Браздейкис (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (28 + 6 передач), Миддлтон (21), Портис (19 + 7 подборов), Холидэй (18 + 10 передач), Аллен (3) – старт; Коннотон (10), Казинс (9), Хилл (8), Дивинченцо (8), Мэттьюз (3), Т. Адетокумбо (0).
«Майами» – «Вашингтон» 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)
«Майами»: Робинсон (26), Батлер (25 + 8 подборов + 15 передач), Юртсевен (10 + 14 подборов), Винсент (9), Калеб Мартин (8) – старт; Хирро (32), Окпала (6), Гарретт (3).
«Вашингтон»: Динуидди (24 + 7 подборов + 11 передач), Кузма (22 + 7 подборов), Гэффорд (16 + 11 подборов), Кисперт (14), Авдия (7) – старт; Бертанс (19), Sword (6), Джонсон (4 + 8 подборов), Тодд (0), Гудвин (0).
«Торонто» – «Филадельфия» 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)
«Торонто»: Сиакам (28 + 8 передач), Буше (28 + 19 подборов), Трент (19 + 7 передач), Ватанабе (10), Флинн (6) – старт; Уилсон (9), Михайлюк (9), Отуру (0), Уотерс (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (36 + 11 подборов), Харрис (19 + 12 подборов + 10 передач), Сет Карри (12), Тайбулл (7), Макси (5) – старт; Ньянг (19), Коркмаз (10), Рид (3), Т. Джонсон (3).
«Хьюстон» – «Лейкерс» 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)
«Хьюстон»: Грин (24), Портер (22 + 9 передач), Вуд (22), Гордон (13), Нваба (7 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кристофер (14), Брукс (11), Шенгюн (10).
«Лейкерс»: Джеймс (32 + 11 подборов + 11 передач), Монк (25), Уэстбрук (24 + 12 подборов + 10 передач + 7 потерь), Брэдли (14), Джонсон (9) – старт; Энтони (24 + 9 подборов), Коллисон (2), Хортон-Такер (2).
«Миннесота» – «Нью-Йорк» 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)
«Миннесота»: Бизли (20), Макдэниэлс (18 + 5 блок-шотов), Маклафлин (9), Найт (8 + 7 подборов), Беверли (3 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Науэлл (11 + 6 передач), Лэйман (9), Монро (7), Рид (3), Окоги (0).
«Нью-Йорк»: Робинсон (14 + 18 подборов), Фурнье (13), Рэндл (13 + 15 подборов), Уокер (10), Барретт (8) – старт; Граймс (11), Беркс (7), Топпин (7), Гибсон (7), Куикли (6).
«Новый Орлеан» – «Кливленд» 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)
«Новый Орлеан»: Джонс (26 + 7 подборов), Грэм (18), Темпл (17), Валанчюнас (15 + 10 подборов), Кларк (12) – старт; Харпер (7), Хэйс (7 + 8 подборов), Саторански (3), Мерфи (3), Эрнангомес (0).
«Кливленд»: Рубио (27 + 13 подборов + 9 передач), Мобли (22 + 7 подборов), Маркканен (14), Окоро (6), Уэйд (3) – старт; Лав (24), Валентайн (6), Андерсон (2), Пангос (0).
«Голден Стэйт» – «Денвер» 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)
«Голден Стэйт»: Карри (23 + 6 потерь), Уиггинс (21 + 8 подборов), Пэйтон (11 + 7 подборов), Тоскано-Андерсон (10), Луни (6) – старт; Куминга (9), Бьелица (5 + 8 подборов), Игудала (1), Чиозза (0), Портер (0).
«Денвер»: Йокич (22 + 18 подборов + 8 потерь), Бартон (21), Риверс (8), Грин (7), Кампаццо (5 + 7 передач) – старт; Ннаджи (8), Хайлэнд (8), Грин (6 + 7 подборов), Рид (4).
«Сакраменто» – «Оклахома-Сити» 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)
«Сакраменто»: Халибертон (24 + 10 передач), Барнс (17), Фокс (12 + 8 передач), Бэгли (9 + 10 подборов), Холмс (9) – старт; Хилд (21), Дэвис (11), Джонс (9 + 14 подборов), Мету (5 + 8 подборов).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (33), Дорт (19 + 8 подборов), Уиггинс (14), Роби (8), Уотсон (5) – старт; Мускала (8), Уильямс (7 + 8 подборов), Маледон (6), Дек (5), Сарр (4), Джером (2).
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