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«Лейкерс» с трипл-даблом Леброна разобрались с «Кливлендом», «Бруклин» одержал победу над «Ютой»

«Оклахома» не справилась с «Бостоном», «Хьюстон» крупно обыграл «Вашингтон»
Баскетбол НБА
08:00
«Лейкерс» с трипл-даблом Леброна разобрались с «Кливлендом», «Бруклин» одержал победу над «Ютой»
Фото: nba.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Новый Орлеан» 106:103 (19:22, 24:27, 35:35, 28:19)

«Шарлотт»: Болл (17 + 9 передач), Розир (17), Бриджес (16), Пламли (11 + 10 подборов), Вашингтон (6 + 7 передач) – старт; Томас (15), Харрелл (12), Убре (6), Коди Мартин (4), Макдэниэлс (2).

«Новый Орлеан»: Макколлум (27 + 6 передач), Валанчюнас (24 + 18 подборов), Хэйс (9 + 7 подборов), Джонс (5), Грэм (2) – старт; Маршалл (14), Эрнангомес (9 + 7 подборов), Альварадо (7), Мерфи (6), Уоллес (0).

«Кливленд» – «Лейкерс» 120:131 (35:28, 27:39, 35:29, 23:35)

«Кливленд»: Гарлэнд (29 + 17 передач), Маркканен (18 + 9 подборов), Стивенс (16), Мобли (13), Окоро (12) – старт; Леверт (13), Лав (8), Осман (5), Гудвин (3), Браун (3), Нембард (0), Уиндлер (0), Дэвис (0).

«Лейкерс»: Джеймс (38 + 11 подборов + 12 передач), Уэстбрук (20 + 11 передач), Ривз (11 + 6 передач), Гэбриэл (9), Ховард (4) – старт; Огастин (20), Монк (12), Джонсон (12), Энтони (5), Брэдли (0).

«Детройт» – «Портленд» 115:119 (22:29, 30:38, 36:29, 27:23)

«Детройт»: Каннингем (25 + 7 передач + 9 потерь), Бей (25), Бэгли (15 + 9 подборов), Хэйс (12 + 6 передач), Стюарт (8 + 13 подборов) – старт; Гарза (11), Ли (9), Ливерс (5), Пикетт (5).

«Портленд»: Уильямс (23), Юбэнкс (17 + 8 подборов), Эллеби (16 + 8 подборов), Уотфорд (13), Уинслоу (10 + 9 подборов) – старт; Маклемор (21), Браун (8), Хьюз (7), Данн (3), Джонсон (1).

«Филадельфия» – «Майами» 113:106 (26:32, 31:24, 23:22, 33:28)

«Филадельфия»: Макси (28), Ньянг (15), Харрис (14 + 8 подборов + 6 передач), Тайбулл (5), Миллсэп (5) – старт; Милтон (20 + 6 передач), Коркмаз (18), Грин (6), Джордан (2 + 8 подборов), Джо (0), Рид (0).

«Майами»: Батлер (27 + 6 передач), Адебайо (22 + 9 подборов), Лаури (20 + 6 передач), Робинсон (6), Такер (2) – старт; Калеб Мартин (14), Хирро (10), М-ф Моррис (4), Струс (1).

«Бруклин» – «Юта» 114:106 (25:28, 28:23, 38:24, 23:31)

«Бруклин»: Дюрант (37 + 9 подборов + 8 передач), Браун (22 + 7 подборов), Клэкстон (15), Драгич (7 + 7 передач), Сет Карри (0) – старт; Миллс (13), Гриффин (9), Эдвардс (5), Томас (4), Джонсон (2).

«Юта»: Митчелл (30 + 6 потерь), Конли (18 + 7 передач), Гобер (11), Эрнангомес (2), О'Нил (2 + 8 подборов) – старт; Кларксон (19), Гэй (9), Уайтсайд (6), Батлер (5), Форрест (4).

«Чикаго» – «Торонто» 113:99 (30:24, 24:31, 30:18, 29:26)

«Чикаго»: Лавин (26 + 6 передач), Дерозан (26), Вучевич (19 + 13 подборов), Карузо (7 + 6 передач), Грин (7) – старт; Досунму (11 + 6 передач), Уильямс (7), Томпсон (4), Браун (3), Уайт (2), Брэдли (1), Томас (0).

«Торонто»: Сиакам (22), Ванвлит (19 + 9 передач), Берч (11 + 7 подборов), Барнс (8), Ачиува (6 + 9 подборов) – старт; Буше (19 + 10 подборов), Брукс (8), Янг (4), Ватанабе (2), Бэнтон (0), Михайлюк (0).

«Хьюстон» – «Вашингтон» 115:97 (26:39, 25:24, 29:20, 35:14)

«Хьюстон»: Вуд (39 + 10 подборов), Грин (17), Гордон (15), Портер (11), Тэйт (7 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Шредер (8), Шенгюн (7 + 7 подборов), Мэтьюз (6), Мартин (5), Кристофер (0).

«Вашингтон»: Порзингис (22 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Хатимура (16 + 8 подборов), Кисперт (13), Колдуэлл-Поуп (13), Нето (6 + 10 передач) – старт; Гэффорд (8), Авдия (7 + 9 подборов), Смит (5), Гилл (4), Саторански (3).

«Оклахома-Сити» – «Бостон» 123:132 (21:38, 30:27, 33:43, 39:24)

«Оклахома-Сити»: Мэнн (35 + 7 подборов), Гилджес-Александер (31 + 9 передач), Бэйзли (22 + 10 подборов), Уиггинс (8), Роби (0 + 7 подборов) – старт; Покушевски (19), Уотерс (3), Маледон (3), Крейчи (2).

«Бостон»: Тейтум (36 + 7 подборов + 6 передач), Браун (25), Г. Уильямс (20 + 10 подборов), Уайт (18), Хорфорд (3 + 7 передач) – старт; Притчард (18), Тайс (9 + 8 подборов), Хаузер (3).

«Даллас» – «Миннесота» 110:108 (23:29, 37:25, 26:27, 24:27)

«Даллас»: Пауэлл (22 + 8 подборов), Буллок (18 + 7 подборов), Брансон (15), Дончич (15 + 10 передач + 8 потерь), Финни-Смит (15 + 7 подборов) – старт; Динуидди (20 + 8 подборов), Клебер (3), Грин (2), Ниликина (0).

«Миннесота»: Таунс (22 + 8 подборов), Эдвардс (19), Расселл (18), Беверли (8 + 7 подборов), Вандербилт (4 + 8 подборов) – старт; Принс (17), Бизли (7), Науэлл (6), Рид (5), Маклафлин (2).

Рене Тер Велде
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