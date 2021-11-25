Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 99:108 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 115:120 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:124 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 104:123 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 118:113 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 113:126 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 114:93 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 113:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 127:102 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 104:110 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 106:124 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс 116:96 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс 125:121 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
нет важных матчей

«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»

«Голден Стэйт» уверенно победили «Филадельфию», Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Детройт»
Баскетбол НБА
25 ноября 08:00
«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»
Фото: bleacherreport.com

НБА. Регулярный чемпионат     

«Кливленд» – «Финикс» 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

«Кливленд»: Аллен (25 + 11 подборов), Гарлэнд (19 + 7 передач), Маркканен (14 + 11 подборов), Окоро (5), Уэйд (0) – старт; Осман (23), Рубио (15), Лав (14 + 8 подборов), Валентайн (0).

«Финикс»: Букер (35), Пол (17 + 12 передач), Эйтон (16 + 9 подборов), Бриджес (11), Краудер (7) – старт; К. Джонсон (14), Макги (13 + 12 подборов), Пэйн (7), Шэмет (0).

«Индиана» – «Лейкерс» 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)

«Индиана»: Брогдон (28 + 7 подборов), Дж. Холидэй (16), Сабонис (14 + 12 подборов + 6 передач), Тернер (12), Леверт (10) – старт; Дуарте (17), Макконнелл (10 + 8 передач), Крэйг (7 + 8 подборов), Мартин (2).

«Лейкерс»: Джеймс (39 + 6 передач), Уэстбрук (20 + 7 подборов), Хортон-Такер (8), Джордан (4 + 11 подборов), Брэдли (0) – старт; Монк (17 + 8 подборов), Энтони (14), Эллингтон (14), Ховард (8 + 9 подборов).

«Орландо» – «Шарлотт» 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24) 

«Орландо»: Бамба (18 + 12 подборов), Саггс (17 + 6 передач + 5 потерь), Ф. Вагнер (16 + 7 подборов), Картер (14 + 11 подборов), Харрис (13) – старт; М. Вагнер (13), Малдер (6), Окики (2), Хэмптон (0 + 6 передач).

«Шарлотт»: Розир (27 + 6 перехватов), Болл (22), Бриджес (11 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (7 + 8 подборов), Хэйворд (1) – старт; Убре (21), Коди Мартин (8 + 6 передач), Макдэниэлс (7 + 7 подборов), Ричардс (2), Вашингтон (0).

«Бостон» – «Бруклин» 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26) 

«Бостон»: Смарт (20 + 8 передач), Тейтум (15 + 8 подборов + 5 потерь), Браун (13), Г. Уильямс (8), Хорфорд (8) – старт; Шредер (10 + 6 передач), Лэнгфорд (8), Кантер (7), Несмит (5), Паркер (4 + 7 подборов), Притчард (3), Эрнангомес (3), Фернанду (0).

«Бруклин»: Миллс (23), Дюрант (21 + 8 передач), Харден (20 + 7 подборов + 11 передач), Олдридж (17 + 9 подборов), Бембри (9 + 10 подборов) – старт; Томас (13), Джонсон (7), Картер (6), Шарп (4), Миллсэп (3), Эдвардс (0).

«Хьюстон» – «Чикаго» 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31) 

«Хьюстон»: Вуд (16 + 10 подборов + 6 передач), Портер (14 + 9 передач + 6 потерь), Грин (11), Гордон (10), Тэйт (8 + 5 потерь) – старт; Хауз (18), Шенгюн (13), Мэтьюз (12), Брукс (11), Мартин (5), Огастин (0).

«Чикаго»: Лавин (28), Болл (19), Дерозан (17 + 7 передач), Вучевич (14 + 13 подборов), Грин (9) – старт; Карузо (15), Досунму (8), Уайт (3), Джонс (0), Брэдли (0).

«Мемфис» – «Торонто» 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)

«Мемфис»: Морэнт (23 + 9 передач), Бэйн (20), Брукс (20), Джарен Джексон (16), Адамс (2) – старт; Кларк (16 + 8 подборов), Андерсон (11), Уильямс (3), Кончар (2), Джонс (0).

«Торонто»: Трент (26), Ванвлит (23 + 7 передач), Сиакам (17 + 7 подборов), Ачиува (17), Барнс (17 + 9 подборов) – старт; Михайлюк (8), Флинн (6), Буше (5), Бэнтон (4), Ватанабе (3).

«Милуоки» – «Детройт» 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19) 

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 7 подборов), Портис (28 + 10 подборов), Холидэй (22 + 8 подборов + 6 передач), Миддлтон (11 + 9 подборов), Аллен (3) – старт; Коннотон (11 + 7 подборов), Хилл (4), Нвора (2), Калаицакис (0), Робинсон (0), Худ (0), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0).
«Детройт»: Бей (13 + 7 подборов), Грант (13), Каннингем (9 + 8 подборов + 7 передач), Гарза (6), Джозеф (0) – старт; Лайлс (19 + 7 подборов), Ли (12), Джош Джексон (9), Джексон (6), Диалло (6), Макгрудер (0).

«Миннесота» – «Майами» 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)

«Миннесота»: Эдвардс (33 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Расселл (20 + 6 передач), Таунс (11), Вандербилт (8 + 15 подборов), Беверли (0) – старт; Бизли (29), Макдэниэлс (7), Принс (3), Рид (2), Маклафлин (0).

«Майами»: Адебайо (18), Робинсон (17), Батлер (16 + 8 подборов), Лаури (7), Такер (3) – старт; Хирро (16 + 7 подборов + 5 потерь), Винсент (14), Дедмон (9), Калеб Мартин (1).

«Оклахома-Сити» – «Юта» 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)

«Оклахома-Сити»: Дорт (27), Гидди (19 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Робинсон-Эрл (13 + 10 подборов), Бэйзли (8 + 8 подборов), Уиггинс (1) – старт; Уильямс (12), Джером (8), Маледон (6), Мускала (5), Покушевски (4), Фэйворс (1).

«Юта»: Богданович (19), Конли (18), Гобер (15 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Митчелл (13), О'Нил (5 + 7 подборов + 5 перехватов) – старт; Кларксон (20), Гэй (15), Инглс (3), Уайтсайд (2), Форрест (0), Паскалл (0).

«Новый Орлеан» – «Вашингтон» 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (26), Валанчюнас (21 + 11 подборов), Харт (16 + 7 подборов), Грэм (12), Джонс (4 + 7 подборов) – старт; Эрнангомес (13 + 7 подборов), Александер-Уокер (12), Мерфи (8), Маршалл (5), Темпл (4), Саторански (4), Льюис (2), Альварадо (0).

«Вашингтон»: Бил (23), Динуидди (11 + 8 подборов + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (9), Гэффорд (8), Кузма (7) – старт; Нето (13), Харрелл (10 + 9 подборов), Гилл (8), А. Холидэй (4), Бертанс (3), Авдия (3), Кисперт (3).

«Сан-Антонио» – «Атланта» 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (22 + 8 подборов + 11 передач), Пелтль (15 + 10 подборов), Джонсон (15), Уайт (7), Бэйтс-Диоп (2) – старт; Форбс (23), Янг (6), Уокер (5), Юбэнкс (4), Васселл (3), Лэндейл (2), Джонс (2).

«Атланта»: Янг (31 + 7 подборов + 11 передач), Богданович (18), Коллинз (15), Капела (11 + 13 подборов + 5 перехватов), Хертер (10) – старт; Реддиш (12), Уильямс (12), Галлинари (10), Дженг (2), Райт (2), Луваву-Кабарро (1), Хилл (0).

«Голден Стэйт» – «Филадельфия» 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)

«Голден Стэйт»: Карри (25 + 10 передач), Уиггинс (19), Пул (17 + 6 передач), Грин (10 + 9 подборов + 7 передач), Луни (6) – старт; Тоскано-Андерсон (13 + 6 передач),Портер (12), Пэйтон (6), Ли (5), Бьелица (2), Куминга (1).

«Филадельфия»: Сет Карри (24), Макси (19), Ньянг (9), Тайбулл (7), Драммонд (1 + 12 подборов + 5 потерь) – старт; Грин (10), Коркмаз (9), Милтон (9), Джо (8),Рид (0), Бэсси (0).

«Сакраменто» – «Портленд» 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)

«Сакраменто»: Фокс (21 + 6 передач + 5 потерь), Барнс (13), Харклесс (12), Лень (12),Халибертон (6 + 6 передач) – старт; Хилд (22), Митчелл (16), Бэгли (10 + 8 подборов), Джонс (9), Томпсон (4 + 8 подборов).

«Портленд»: Лиллард (32 + 10 передач), Нуркич (28 + 17 подборов), Пауэлл (22),Макколлум (13 + 6 передач), Ковингтон (0) – старт; Литтл (16), Нэнс (5),Смит (3), Зеллер (2), Снелл (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Сборная Украины
25 ноября 22:50
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Сборная Украины
25 ноября 21:40
Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге
Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге
НБА
25 ноября 20:30
Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА
Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА
НБА
25 ноября 19:40
Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко
Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко
Сборная Украины
25 ноября 12:15
Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Украинские легионеры
25 ноября 11:54
Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»
Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»
Украинские легионеры
25 ноября 09:20
Михайлюк помог «Торонто» одержать победу над «Мемфисом»
Михайлюк помог «Торонто» одержать победу над «Мемфисом»
Украинские легионеры
25 ноября 09:00
«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»
«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»
НБА
25 ноября 08:00
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости