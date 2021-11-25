«Лейкерс» с великолепным Леброном одержали верх над «Индианой», «Бруклин» разобрался с «Бостоном»
«Кливленд» – «Финикс» 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)
«Кливленд»: Аллен (25 + 11 подборов), Гарлэнд (19 + 7 передач), Маркканен (14 + 11 подборов), Окоро (5), Уэйд (0) – старт; Осман (23), Рубио (15), Лав (14 + 8 подборов), Валентайн (0).
«Финикс»: Букер (35), Пол (17 + 12 передач), Эйтон (16 + 9 подборов), Бриджес (11), Краудер (7) – старт; К. Джонсон (14), Макги (13 + 12 подборов), Пэйн (7), Шэмет (0).
«Индиана» – «Лейкерс» 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)
«Индиана»: Брогдон (28 + 7 подборов), Дж. Холидэй (16), Сабонис (14 + 12 подборов + 6 передач), Тернер (12), Леверт (10) – старт; Дуарте (17), Макконнелл (10 + 8 передач), Крэйг (7 + 8 подборов), Мартин (2).
«Лейкерс»: Джеймс (39 + 6 передач), Уэстбрук (20 + 7 подборов), Хортон-Такер (8), Джордан (4 + 11 подборов), Брэдли (0) – старт; Монк (17 + 8 подборов), Энтони (14), Эллингтон (14), Ховард (8 + 9 подборов).
«Орландо» – «Шарлотт» 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)
«Орландо»: Бамба (18 + 12 подборов), Саггс (17 + 6 передач + 5 потерь), Ф. Вагнер (16 + 7 подборов), Картер (14 + 11 подборов), Харрис (13) – старт; М. Вагнер (13), Малдер (6), Окики (2), Хэмптон (0 + 6 передач).
«Шарлотт»: Розир (27 + 6 перехватов), Болл (22), Бриджес (11 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (7 + 8 подборов), Хэйворд (1) – старт; Убре (21), Коди Мартин (8 + 6 передач), Макдэниэлс (7 + 7 подборов), Ричардс (2), Вашингтон (0).
«Бостон» – «Бруклин» 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)
«Бостон»: Смарт (20 + 8 передач), Тейтум (15 + 8 подборов + 5 потерь), Браун (13), Г. Уильямс (8), Хорфорд (8) – старт; Шредер (10 + 6 передач), Лэнгфорд (8), Кантер (7), Несмит (5), Паркер (4 + 7 подборов), Притчард (3), Эрнангомес (3), Фернанду (0).
«Бруклин»: Миллс (23), Дюрант (21 + 8 передач), Харден (20 + 7 подборов + 11 передач), Олдридж (17 + 9 подборов), Бембри (9 + 10 подборов) – старт; Томас (13), Джонсон (7), Картер (6), Шарп (4), Миллсэп (3), Эдвардс (0).
«Хьюстон» – «Чикаго» 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)
«Хьюстон»: Вуд (16 + 10 подборов + 6 передач), Портер (14 + 9 передач + 6 потерь), Грин (11), Гордон (10), Тэйт (8 + 5 потерь) – старт; Хауз (18), Шенгюн (13), Мэтьюз (12), Брукс (11), Мартин (5), Огастин (0).
«Чикаго»: Лавин (28), Болл (19), Дерозан (17 + 7 передач), Вучевич (14 + 13 подборов), Грин (9) – старт; Карузо (15), Досунму (8), Уайт (3), Джонс (0), Брэдли (0).
«Мемфис» – «Торонто» 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)
«Мемфис»: Морэнт (23 + 9 передач), Бэйн (20), Брукс (20), Джарен Джексон (16), Адамс (2) – старт; Кларк (16 + 8 подборов), Андерсон (11), Уильямс (3), Кончар (2), Джонс (0).
«Торонто»: Трент (26), Ванвлит (23 + 7 передач), Сиакам (17 + 7 подборов), Ачиува (17), Барнс (17 + 9 подборов) – старт; Михайлюк (8), Флинн (6), Буше (5), Бэнтон (4), Ватанабе (3).
«Милуоки» – «Детройт» 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 7 подборов), Портис (28 + 10 подборов), Холидэй (22 + 8 подборов + 6 передач), Миддлтон (11 + 9 подборов), Аллен (3) – старт; Коннотон (11 + 7 подборов), Хилл (4), Нвора (2), Калаицакис (0), Робинсон (0), Худ (0), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0).
«Детройт»: Бей (13 + 7 подборов), Грант (13), Каннингем (9 + 8 подборов + 7 передач), Гарза (6), Джозеф (0) – старт; Лайлс (19 + 7 подборов), Ли (12), Джош Джексон (9), Джексон (6), Диалло (6), Макгрудер (0).
«Миннесота» – «Майами» 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)
«Миннесота»: Эдвардс (33 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Расселл (20 + 6 передач), Таунс (11), Вандербилт (8 + 15 подборов), Беверли (0) – старт; Бизли (29), Макдэниэлс (7), Принс (3), Рид (2), Маклафлин (0).
«Майами»: Адебайо (18), Робинсон (17), Батлер (16 + 8 подборов), Лаури (7), Такер (3) – старт; Хирро (16 + 7 подборов + 5 потерь), Винсент (14), Дедмон (9), Калеб Мартин (1).
«Оклахома-Сити» – «Юта» 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)
«Оклахома-Сити»: Дорт (27), Гидди (19 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Робинсон-Эрл (13 + 10 подборов), Бэйзли (8 + 8 подборов), Уиггинс (1) – старт; Уильямс (12), Джером (8), Маледон (6), Мускала (5), Покушевски (4), Фэйворс (1).
«Юта»: Богданович (19), Конли (18), Гобер (15 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Митчелл (13), О'Нил (5 + 7 подборов + 5 перехватов) – старт; Кларксон (20), Гэй (15), Инглс (3), Уайтсайд (2), Форрест (0), Паскалл (0).
«Новый Орлеан» – «Вашингтон» 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (26), Валанчюнас (21 + 11 подборов), Харт (16 + 7 подборов), Грэм (12), Джонс (4 + 7 подборов) – старт; Эрнангомес (13 + 7 подборов), Александер-Уокер (12), Мерфи (8), Маршалл (5), Темпл (4), Саторански (4), Льюис (2), Альварадо (0).
«Вашингтон»: Бил (23), Динуидди (11 + 8 подборов + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (9), Гэффорд (8), Кузма (7) – старт; Нето (13), Харрелл (10 + 9 подборов), Гилл (8), А. Холидэй (4), Бертанс (3), Авдия (3), Кисперт (3).
«Сан-Антонио» – «Атланта» 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (22 + 8 подборов + 11 передач), Пелтль (15 + 10 подборов), Джонсон (15), Уайт (7), Бэйтс-Диоп (2) – старт; Форбс (23), Янг (6), Уокер (5), Юбэнкс (4), Васселл (3), Лэндейл (2), Джонс (2).
«Атланта»: Янг (31 + 7 подборов + 11 передач), Богданович (18), Коллинз (15), Капела (11 + 13 подборов + 5 перехватов), Хертер (10) – старт; Реддиш (12), Уильямс (12), Галлинари (10), Дженг (2), Райт (2), Луваву-Кабарро (1), Хилл (0).
«Голден Стэйт» – «Филадельфия» 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)
«Голден Стэйт»: Карри (25 + 10 передач), Уиггинс (19), Пул (17 + 6 передач), Грин (10 + 9 подборов + 7 передач), Луни (6) – старт; Тоскано-Андерсон (13 + 6 передач),Портер (12), Пэйтон (6), Ли (5), Бьелица (2), Куминга (1).
«Филадельфия»: Сет Карри (24), Макси (19), Ньянг (9), Тайбулл (7), Драммонд (1 + 12 подборов + 5 потерь) – старт; Грин (10), Коркмаз (9), Милтон (9), Джо (8),Рид (0), Бэсси (0).
«Сакраменто» – «Портленд» 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)
«Сакраменто»: Фокс (21 + 6 передач + 5 потерь), Барнс (13), Харклесс (12), Лень (12),Халибертон (6 + 6 передач) – старт; Хилд (22), Митчелл (16), Бэгли (10 + 8 подборов), Джонс (9), Томпсон (4 + 8 подборов).
«Портленд»: Лиллард (32 + 10 передач), Нуркич (28 + 17 подборов), Пауэлл (22),Макколлум (13 + 6 передач), Ковингтон (0) – старт; Литтл (16), Нэнс (5),Смит (3), Зеллер (2), Снелл (0).
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