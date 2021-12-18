«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 10
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс 122:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 114:105 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс 103:116 Окончен
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз 118:98 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет 70:65 Окончен
18:30 Прометей - БК Тернополь 102:77 Окончен
19:00 Химик - Харьковские Соколы 74:72 Окончен
20:00 БК Одесса - Днепр 80:87 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 44:55 3-я четверть
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 115:133 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92 Окончен
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Кривбасс 82:73 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 44:55 3-я четверть
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Химик - Днепр -:- Запланирован
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Прометей - Киев-Баскет -:- Запланирован

«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»

«Майами» одержал победу над «Орландо», «Портленд» взял верх над «Шарлотт»
Баскетбол НБА
08:10
«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»
Фото: silverscreenandroll.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» – «Майами» 105:115 (22:31, 35:35, 26:27, 22:22)

«Орландо»: Ф. Вагнер (27), Харрис (20), Р. Лопес (18 + 7 подборов), Окики (18 + 10 подборов + 6 перехватов), Картер (4) – старт; Гравет (6), Джонсон (5), Малдер (3), Ford (2), Скофилд (2).

«Майами»: Винсент (27), Такер (15), Дедмон (13), Лаури (11 + 15 передач + 5 потерь), Робинсон (6) – старт; Струс (32 + 7 подборов), Окпала (6), Юртсевен (5 + 12 подборов), Гарретт (0).

«Бостон» – «Голден Стэйт» 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29)

«Бостон»: Тейтум (27 + 8 подборов + 6 передач), Браун (20 + 9 подборов + 5 потерь), Смарт (19 + 8 передач), Р. Уильямс (7 + 11 подборов), Лэнгфорд (2) – старт; Ричардсон (15), Несмит (11), Кантер Фридом (6), Томас (0), Притчард (0).

«Голден Стэйт»: Карри (30 + 6 потерь), Уиггинс (27), Грин (6 + 8 передач), Луни (6 + 10 подборов), Муди (2) – старт; Игудала (12 + 6 передач), Ли (8), Бьелица (7), Портер (6 + 7 подборов), Пэйтон (5), Куминга (2), Чиозза (0), Тоскано-Андерсон (0).

«Атланта» – «Денвер» 115:133 (26:29, 28:43, 33:34, 28:27)

«Атланта»: Янг (34 + 10 передач), Коллинз (20 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Хертер (7), Луваву-Кабарро (5) – старт; Оконгву (10), Галлинари (8), Реддиш (7), Райт (5), Дженг (2), Уильямс (2), Купер (0).

«Денвер»: Моррис (21), Грин (20), Йокич (20 + 10 подборов + 7 передач), Гордон (16), Бартон (5 + 7 подборов) – старт; Хайлэнд (24), Риверс (11), Кампаццо (7 + 8 передач), Чанчар (6), Ннаджи (2), Корнели (1).

«Миннесота» – «Лейкерс» 110:92 (23:16, 31:29, 31:20, 25:27)

«Миннесота»: Таунс (28 + 10 подборов), Расселл (17 + 6 передач), Бизли (17), Вандербилт (7 + 16 подборов), Беверли (6 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Науэлл (14), Макдэниэлс (8), Найт (5), Окоги (4), Рид (4), Лэйман (0), Маклафлин (0), Больмаро (0).

«Лейкерс»: Джеймс (18 + 10 подборов), Уэстбрук (14), Бэйзмор (11 + 7 подборов), Дэвис (9), Эллингтон (8) – старт; Томас (19), Энтони (8), Рондо (3 + 8 передач), Джордан (2), Хафф (0), Браун (0).

«Юта» – «Сан-Антонио» 126:128 (37:36, 36:23, 23:41, 30:28)

«Юта»: Митчелл (27), Конли (18 + 6 передач), Гобер (16 + 14 подборов), Богданович (16), О'Нил (11) – старт; Кларксон (21), Уайтсайд (8), Инглс (5), Гэй (4), Форрест (0).

«Сан-Антонио»: Джонсон (24 + 8 подборов), Уайт (22), Мюррэй (16 + 11 подборов + 11 передач), Пелтль (14), Макдермотт (11) – старт; Уокер (19), Васселл (13), Джонс (4), Юбэнкс (3), Лэндейл (2), Форбс (0).

«Сакраменто» – «Мемфис» 105:124 (31:29, 25:29, 19:33, 30:33) 

«Сакраменто»: Халибертон (21 + 10 передач), Барнс (20), Мету (18 + 11 подборов), Хилд (15), Томпсон (12 + 9 подборов) – старт; Рэмзи (6), Джонс (6), Харклесс (5), Вудард (2), Робинсон (0), Кета (0).

«Мемфис»: Бэйн (24), Брукс (23), Джарен Джексон (21), Джонс (14), Адамс (5 + 12 подборов) – старт; Мелтон (19), Тилли (8), Андерсон (6 + 6 передач), Калвер (2), Тиллман (2), Кончар (0), Понc (0).

«Новый Орлеан» – «Милуоки» 116:112 OT (21:28, 31:21, 25:28, 26:26, 13:9)

«Новый Орлеан»: Грэм (26), Валанчюнас (24 + 7 подборов + 5 потерь), Ингрэм (22), Джонс (17 + 9 подборов), Харт (11 + 15 подборов + 8 передач) – старт; Александер-Уокер (12), Эрнангомес (2 + 7 подборов), Саторански (2), Темпл (0), Мерфи (0).

«Милуоки»: Холидэй (40), Аллен (25), Нвора (14 + 13 подборов), Коннотон (9 + 8 подборов), Казинс (9) – старт; Хилл (7), Мамукелашвили (6), Худ (2), Смарт (0).

«Портленд» – «Шарлотт» 125:116 (41:24, 40:31, 22:31, 22:30)

«Портленд»: Лиллард (43 + 8 передач), Пауэлл (14), Нэнс (10 + 7 подборов), Нуркич (10), Литтл (3 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Маклемор (28), Саймонс (8), Ковингтон (7 + 10 подборов), Уотфорд (2).

«Шарлотт»: Болл (27), Бриджес (14 + 11 передач), Пламли (9), Хэйворд (6), Розир (2) – старт; Убре (18), Вашингтон (16), Коди Мартин (14), Смит (6), Макдэниэлс (4).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

30 очков в заключительной четверти не помогли «Кривбассу» избежать поражения с «Будивельником»
30 очков в заключительной четверти не помогли «Кривбассу» избежать поражения с «Будивельником»
Суперлига
15:54
Невероятный трехочковый бросок Карри и мощный данк Лилларда вошли в топ-10 дня НБА
Невероятный трехочковый бросок Карри и мощный данк Лилларда вошли в топ-10 дня НБА
НБА
13:22
Евролига. «Бавария» на выезде не смогла справиться с «Црвеной Звездой», «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ
Евролига. «Бавария» на выезде не смогла справиться с «Црвеной Звездой», «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ
Еврокубки
08:57
«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»
«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»
НБА
08:10
25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»
25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»
Суперлига
17 декабря 21:59
«Харьковским Соколам» немного не хватило времени, чтобы догнать «Химик» и продлить серию побед
«Харьковским Соколам» немного не хватило времени, чтобы догнать «Химик» и продлить серию побед
Суперлига
17 декабря 21:40
19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
Суперлига
17 декабря 20:41
«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет», добыв 10-ю победу в текущем сезоне
«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет», добыв 10-ю победу в текущем сезоне
Суперлига
17 декабря 19:57
«Лейкерс» заключили контракт с Айзеей Томасом
«Лейкерс» заключили контракт с Айзеей Томасом
НБА
17 декабря 14:56
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
136
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
14
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости

Анонсы

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Муриэль отквитал один мяч. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Муриэль отквитал один мяч. Онлайн трансляция
16:00
Товарищеский матч. Азербайджан – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Товарищеский матч. Азербайджан – Украина. Видео трансляция
16:00
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
18:00
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
WEB
TV
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
19:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45