«Лейкерс» уступили «Миннесоте», «Голден Стэйт» обыграл «Бостон»
НБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» – «Майами» 105:115 (22:31, 35:35, 26:27, 22:22)
«Орландо»: Ф. Вагнер (27), Харрис (20), Р. Лопес (18 + 7 подборов), Окики (18 + 10 подборов + 6 перехватов), Картер (4) – старт; Гравет (6), Джонсон (5), Малдер (3), Ford (2), Скофилд (2).
«Майами»: Винсент (27), Такер (15), Дедмон (13), Лаури (11 + 15 передач + 5 потерь), Робинсон (6) – старт; Струс (32 + 7 подборов), Окпала (6), Юртсевен (5 + 12 подборов), Гарретт (0).
«Бостон» – «Голден Стэйт» 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29)
«Бостон»: Тейтум (27 + 8 подборов + 6 передач), Браун (20 + 9 подборов + 5 потерь), Смарт (19 + 8 передач), Р. Уильямс (7 + 11 подборов), Лэнгфорд (2) – старт; Ричардсон (15), Несмит (11), Кантер Фридом (6), Томас (0), Притчард (0).
«Голден Стэйт»: Карри (30 + 6 потерь), Уиггинс (27), Грин (6 + 8 передач), Луни (6 + 10 подборов), Муди (2) – старт; Игудала (12 + 6 передач), Ли (8), Бьелица (7), Портер (6 + 7 подборов), Пэйтон (5), Куминга (2), Чиозза (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Атланта» – «Денвер» 115:133 (26:29, 28:43, 33:34, 28:27)
«Атланта»: Янг (34 + 10 передач), Коллинз (20 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Хертер (7), Луваву-Кабарро (5) – старт; Оконгву (10), Галлинари (8), Реддиш (7), Райт (5), Дженг (2), Уильямс (2), Купер (0).
«Денвер»: Моррис (21), Грин (20), Йокич (20 + 10 подборов + 7 передач), Гордон (16), Бартон (5 + 7 подборов) – старт; Хайлэнд (24), Риверс (11), Кампаццо (7 + 8 передач), Чанчар (6), Ннаджи (2), Корнели (1).
«Миннесота» – «Лейкерс» 110:92 (23:16, 31:29, 31:20, 25:27)
«Миннесота»: Таунс (28 + 10 подборов), Расселл (17 + 6 передач), Бизли (17), Вандербилт (7 + 16 подборов), Беверли (6 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Науэлл (14), Макдэниэлс (8), Найт (5), Окоги (4), Рид (4), Лэйман (0), Маклафлин (0), Больмаро (0).
«Лейкерс»: Джеймс (18 + 10 подборов), Уэстбрук (14), Бэйзмор (11 + 7 подборов), Дэвис (9), Эллингтон (8) – старт; Томас (19), Энтони (8), Рондо (3 + 8 передач), Джордан (2), Хафф (0), Браун (0).
«Юта» – «Сан-Антонио» 126:128 (37:36, 36:23, 23:41, 30:28)
«Юта»: Митчелл (27), Конли (18 + 6 передач), Гобер (16 + 14 подборов), Богданович (16), О'Нил (11) – старт; Кларксон (21), Уайтсайд (8), Инглс (5), Гэй (4), Форрест (0).
«Сан-Антонио»: Джонсон (24 + 8 подборов), Уайт (22), Мюррэй (16 + 11 подборов + 11 передач), Пелтль (14), Макдермотт (11) – старт; Уокер (19), Васселл (13), Джонс (4), Юбэнкс (3), Лэндейл (2), Форбс (0).
«Сакраменто» – «Мемфис» 105:124 (31:29, 25:29, 19:33, 30:33)
«Сакраменто»: Халибертон (21 + 10 передач), Барнс (20), Мету (18 + 11 подборов), Хилд (15), Томпсон (12 + 9 подборов) – старт; Рэмзи (6), Джонс (6), Харклесс (5), Вудард (2), Робинсон (0), Кета (0).
«Мемфис»: Бэйн (24), Брукс (23), Джарен Джексон (21), Джонс (14), Адамс (5 + 12 подборов) – старт; Мелтон (19), Тилли (8), Андерсон (6 + 6 передач), Калвер (2), Тиллман (2), Кончар (0), Понc (0).
«Новый Орлеан» – «Милуоки» 116:112 OT (21:28, 31:21, 25:28, 26:26, 13:9)
«Новый Орлеан»: Грэм (26), Валанчюнас (24 + 7 подборов + 5 потерь), Ингрэм (22), Джонс (17 + 9 подборов), Харт (11 + 15 подборов + 8 передач) – старт; Александер-Уокер (12), Эрнангомес (2 + 7 подборов), Саторански (2), Темпл (0), Мерфи (0).
«Милуоки»: Холидэй (40), Аллен (25), Нвора (14 + 13 подборов), Коннотон (9 + 8 подборов), Казинс (9) – старт; Хилл (7), Мамукелашвили (6), Худ (2), Смарт (0).
«Портленд» – «Шарлотт» 125:116 (41:24, 40:31, 22:31, 22:30)
«Портленд»: Лиллард (43 + 8 передач), Пауэлл (14), Нэнс (10 + 7 подборов), Нуркич (10), Литтл (3 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Маклемор (28), Саймонс (8), Ковингтон (7 + 10 подборов), Уотфорд (2).
«Шарлотт»: Болл (27), Бриджес (14 + 11 передач), Пламли (9), Хэйворд (6), Розир (2) – старт; Убре (18), Вашингтон (16), Коди Мартин (14), Смит (6), Макдэниэлс (4).
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