«Лейкерс» уверенно обыграли «Оклахому», «Бруклин» одержал победу над «Атлантой»
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Даллас» 106:93 (22:26, 34:28, 26:26, 24:13)
«Индиана»: Леверт (26), Сабонис (24 + 10 подборов + 7 передач), Тернер (17 + 10 подборов), Брогдон (12 + 8 передач), Дуарте (8) – старт; Бриссетт (9), Мартин (8), Уонамейкер (2), Лэмб (0), Крэйг (0).
«Даллас»: Дончич (27 + 9 подборов + 9 передач), Порзингис (22), Финни-Смит (4), Пауэлл (2), Буллок (0) – старт; Хардуэй (15), Брансон (14 + 7 подборов), Браун (5), Грин (2), Клебер (2), Ниликина (0).
«Шарлотт» – «Сакраменто» 124:123 (37:36, 32:35, 29:28, 26:24)
«Шарлотт»: Бриджес (23 + 7 подборов + 8 передач), Убре (22), Коди Мартин (19 + 8 подборов), Хэйворд (19 + 7 передач), Кэри (7) – старт; Букнайт (24), Тор (7), Джонс (3), Кулбока (0).
«Сакраменто»: Фокс (31), Дэвис (19 + 8 подборов), Халибертон (15 + 7 подборов + 7 передач), Барнс (8), Лень (4) – старт; Хилд (15), Бэгли (15 + 10 подборов), Митчелл (10), Томпсон (6), Харклесс (0).
«Торонто» – «Нью-Йорк» 90:87 (31:14, 19:28, 19:23, 21:22)
«Торонто»: Трент (24), Ванвлит (17 + 11 передач), Буше (14 + 8 подборов), Сиакам (13 + 12 подборов), Барнс (12 + 15 подборов) – старт; Михайлюк (5), Ватанабе (4), Флинн (1), Шэмпени (0), Бэнтон (0).
«Нью-Йорк»: Барретт (19), Рэндл (13 + 14 подборов), Фурнье (9), Ноэл (6), Беркс (1) – старт; Топпин (19 + 10 подборов), Роуз (11), Куикли (5), Робинсон (4 + 8 подборов).
«Атланта» – «Бруклин» 105:113 (26:26, 29:26, 36:37, 14:24)
«Атланта»: Янг (31 + 7 подборов + 10 передач + 7 потерь), Коллинз (20), Хертер (19), Капела (14 + 16 подборов), Луваву-Кабарро (0) – старт; Галлинари (13), Реддиш (4), Уильямс (4), Райт (0).
«Бруклин»: Дюрант (31 + 6 передач + 5 потерь), Харден (20 + 11 передач + 6 потерь), Олдридж (15), Миллс (11), Бембри (2) – старт; Браун (15), Томас (11), Джонсон (4 + 8 подборов), Клэкстон (4), Картер (0), Миллсэп (0).
«Новый Орлеан» – «Детройт» 109:93 (25:32, 29:23, 29:12, 26:26)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (26), Валанчюнас (17 + 11 подборов), Харт (14 + 13 подборов), Джонс (10), Грэм (9) – старт; Александер-Уокер (14), Темпл (9 + 7 подборов), Эрнангомес (6 + 7 подборов), Саторански (4), Кларк (0), Хэйс (0), Маршалл (0), Мерфи (0), Альварадо (0).
«Детройт»: Каннингем (16), Грант (11 + 4 блок-шота), Бей (11), Хэйс (7 + 6 передач), Стюарт (4) – старт; Лайлс (18), Диалло (11 + 7 подборов), Джексон (8), Гарза (3), Джозеф (2), Ли (2), Джош Джексон (0).
«Оклахома-Сити» – «Лейкерс» 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23)
«Оклахома-Сити»: Гидди (12 + 7 подборов + 7 передач), Гилджес-Александер (11), Дорт (11), Бэйзли (9 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (8 + 9 подборов) – старт; Мэнн (19), Фэйворс (9), Покушевски (7), Маледон (5), Роби (2), Мускала (2), Уильямс (0), Уотсон (0).
«Лейкерс»: Джеймс (33 + 6 передач), Брэдли (22), Хортон-Такер (11), Уэстбрук (8 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ховард (1 + 8 подборов) – старт; Ривз (13), Эллингтон (9), Энтони (7), Монк (6), Джордан (3), Бэйзмор (3).
«Миннесота» – «Кливленд» 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31)
«Миннесота»: Таунс (21 + 7 подборов + 5 потерь), Эдвардс (13), Принс (9), Вандербилт (9 + 8 подборов), Беверли (7 + 7 передач) – старт; Бизли (15), Науэлл (10), Рид (8), Макдэниэлс (5), Найт (4), Лэйман (3), Больмаро (2), Окоги (0).
«Кливленд»: Аллен (21 + 10 подборов), Маркканен (19), Окоро (16), Гарлэнд (12 + 12 передач + 5 потерь), Мобли (11 + 8 подборов) – старт; Лав (18 + 13 подборов), Осман (13), Рубио (6 + 8 передач), Пангос (5), Фалл (2), Валентайн (0), Уэйд (0), Стивенс (0).
«Хьюстон» – «Милуоки» 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33)
«Хьюстон»: Мэтьюз (23), Брукс (21), Вуд (21 + 13 подборов + 5 потерь), Гордон (14 + 6 передач), Тэйт (6 + 9 передач) – старт; Шенгюн (15), Кристофер (7), Огастин (3 + 8 передач), Нваба (2), Мартин (2).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (41 + 17 подборов + 5 потерь), Портис (21 + 8 подборов), Миддлтон (21 + 8 подборов), Холидэй (12 + 7 передач), Аллен (8) – старт; Коннотон (16), Худ (2), Мэттьюз (2), Казинс (0), Смарт (0).
«Финикс» – «Бостон» 111:90 (25:24, 32:15, 27:30, 27:21)
«Финикс»: Макги (21 + 15 подборов), Краудер (16 + 9 подборов), Бриджес (14), Пол (10 + 12 передач), Шэмет (10) – старт; Пэйн (17), К. Джонсон (16), Смит (7 + 9 подборов), Уэйнрайт (0), Хатчисон (0), Пэйтон (0).
«Бостон»: Тейтум (24 + 7 подборов), Шредер (15), Р. Уильямс (10), Хорфорд (9), Смарт (4) – старт; Г. Уильямс (7), Лэнгфорд (6 + 7 подборов), Кантер Фридом (6), Паркер (4), Притчард (3), Несмит (2), Эрнангомес (0).
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