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02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 131:129 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 96:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Перенесен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 107:111 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс 124:89 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Кривбасс 65:71 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
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18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
18:30 Прометей - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Химик - Харьковские Соколы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Днепр -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован

«Лейкерс» в овертайме вырвали победу у «Далласа», «Милуоки» одержал разгромную победу над «Индианой»

«Юта» крупно обыграла «Клипперс», «Денвер» уступил «Миннесоте»
Баскетбол НБА
08:00
«Лейкерс» в овертайме вырвали победу у «Далласа», «Милуоки» одержал разгромную победу над «Индианой»
Фото: tsn.ca

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Хьюстон» 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)

«Кливленд»: Гарлэнд (21), Окоро (20), Уэйд (16 + 10 подборов), Маркканен (12), Аллен (6 + 9 подборов) – старт; Лав (15), Осман (8), Рубио (7 + 12 передач), Уиндлер (5), Стивенс (5), Дэвис (4), Валентайн (3), Пангос (2).

«Хьюстон»: Тэйт (12), Тайс (5), Огастин (4), Брукс (3), Мэтьюз (1) – старт; Шенгюн (19 + 11 подборов), Кристофер (17), Мартин (14), Нваба (11), Гаруба (3).

«Орландо» – «Атланта» 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)

«Орландо»: Хэмптон (15), Ф. Вагнер (10), Картер (9 + 15 подборов), Окики (8), Энтони (7) – старт; М. Вагнер (19), Росс (18 + 7 подборов + 8 передач), Малдер (7), Браздейкис (6), Р. Лопес (0).

«Атланта»: Янг (28), Коллинз (21 + 10 подборов), Хертер (7), Луваву-Кабарро (7), Капела (7 + 11 подборов) – старт; Уильямс (14), Реддиш (13), Галлинари (10), Райт (2), Купер (2), Дженг (0).

«Филадельфия» – «Майами» 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)

«Филадельфия»: Макси (27), Харрис (24), Эмбиид (17 + 14 подборов), Сет Карри (7), Тайбулл (0) – старт; Грин (9 + 5 перехватов), Джо (6), Милтон (6), Драммонд (0), Рид (0).

«Майами»: Винсент (26 + 5 потерь), Робинсон (21 + 8 подборов), Лаури (14 + 6 потерь), Такер (12), Дедмон (10 + 14 подборов) – старт; Струс (9), Юртсевен (5), Окпала (4), Гарретт (0).

«Даллас» – «Лейкерс» 104:107 OT (23:33, 27:14, 23:26, 20:20, 11:14)

«Даллас»: Брансон (25 + 9 передач), Порзингис (23 + 12 подборов + 5 потерь), Финни-Смит (10 + 9 подборов), Пауэлл (2), Буллок (0) – старт; Хардуэй (20 + 9 подборов), Берк (12), Клебер (9 + 7 подборов), Грин (3), Браун (0), Ниликина (0).

«Лейкерс»: Джеймс (24), Уэстбрук (23 + 10 подборов + 9 передач), Дэвис (20 + 12 подборов + 6 потерь), Эллингтон (9), Брэдли (5) – старт; Ривз (15 + 7 подборов), Энтони (9), Джордан (2), Бэйзмор (0).

«Милуоки» – «Индиана» 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12)

«Милуоки»: Холидэй (26 + 14 передач), Коннотон (20), Портис (20 + 9 подборов), Нвора (15), Аллен (6) – старт; Хилл (9), Худ (8), Смарт (5), Мамукелашвили (3), Т. Адетокумбо (2).

«Индиана»: Сабонис (16 + 14 подборов + 5 потерь), Леверт (16), Тернер (13 + 5 блок-шотов), Брогдон (12), Дуарте (10) – старт; Мартин (9), Бриссетт (8), Уонамейкер (5), Дж. Холидэй (5), Лэмб (3), Джексон (2).

«Оклахома-Сити» – «Новый Орлеан» 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (33), Гидди (17 + 9 подборов + 7 передач), Уиггинс (4), Бэйзли (2), Фэйворс (2) – старт; Уильямс (17), Мускала (16), Мэнн (9), Робинсон-Эрл (6), Джером (4), Маледон (0).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (34 + 8 подборов), Валанчюнас (19 + 16 подборов), Грэм (15 + 8 передач), Харт (11 + 7 подборов), Джонс (8) – старт; Темпл (8), Александер-Уокер (8), Эрнангомес (7), Саторански (2), Мерфи (1).

«Сан-Антонио» – «Шарлотт» 115:131 (31:46, 26:27, 25:37, 33:21)

«Сан-Антонио»: Джонсон (21), Уайт (18 + 7 передач), Мюррэй (10 + 9 передач), Макдермотт (10), Пелтль (9) – старт; Форбс (25), Васселл (10), Лэндейл (4), Бэйтс-Диоп (4), Янг (2), Джонс (2), Юбэнкс (0).

«Шарлотт»: Хэйворд (41), Коди Мартин (21 + 8 подборов), Бриджес (19 + 8 подборов + 8 передач), Розир (13), Пламли (5) – старт; Макдэниэлс (15 + 10 подборов), Вашингтон (12 + 9 подборов + 7 передач), Убре (3), Ричардс (2), Букнайт (0), Джонс (0), Льюис (0).

«Денвер» – «Миннесота» 107:124 (32:40, 29:35, 27:33, 19:16)

«Денвер»: Йокич (27 + 10 подборов + 11 передач), Моррис (15), Грин (10), Бартон (8), Гордон (8) – старт; Ховард (14), Ннаджи (13 + 9 подборов), Кампаццо (6 + 8 передач), Корнели (4), Чанчар (2 + 7 подборов), Бол (0).

«Миннесота»: Эдвардс (38), Таунс (32), Расселл (16 + 8 подборов + 7 передач), Беверли (11 + 8 передач), Вандербилт (6 + 8 подборов) – старт; Макдэниэлс (9), Рид (6), Бизли (5), Окоги (1), Лэйман (0), Науэлл (0), Больмаро (0).

«Сакраменто» – «Вашингтон» 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)

«Сакраменто»: Фокс (28), Барнс (19), Митчелл (13), Халибертон (8 + 7 подборов + 7 передач), Лень (6) – старт; Хилд (15), Томпсон (15), Мету (13 + 7 подборов), Харклесс (2), Джонс (0).

«Вашингтон»: Бил (30), Гэффорд (14), Колдуэлл-Поуп (10 + 8 подборов), Кузма (6), Динуидди (4) – старт; Авдия (15), Харрелл (14), Бертанс (7), Нето (3), А. Холидэй (2).

«Юта» – «Клипперс» 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)

«Юта»: Митчелл (27 + 6 передач), Гобер (20 + 17 подборов), Богданович (20), Конли (9), О'Нил (7) – старт; Кларксон (21), Уайтсайд (11 + 7 подборов), Гэй (5), Инглс (3), Паскалл (1), Они (0), Форрест (0).

«Клипперс»: М-с Моррис (24 + 8 подборов), Джексон (15 + 9 передач), Кеннард (10), Зубац (4), Мэнн (3) – старт; Бледсоу (21 + 8 передач), Хартенштайн (15), Бостон (4), Уинслоу (3), Джонсон (3), Коффи (1), Скрабб (0).

«Портленд» – «Мемфис» 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)

«Портленд»: Пауэлл (25), Лиллард (21), Нуркич (16 + 12 подборов), Литтл (9), Нэнс (6) – старт; Саймонс (22), Ковингтон (4), Маклемор (0), Уотфорд (0).

«Мемфис»: Бэйн (23), Брукс (22 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (12), Адамс (10 + 14 подборов), Джарен Джексон (9) – старт; Андерсон (13 + 11 подборов), Тиллман (10), Кончар (9), Мелтон (3), Тилли (2).

Рене Тер Велде
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