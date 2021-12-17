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«Лейкерс» заключили контракт с Айзеей Томасом
Американский разыгрывающий может ненадолго задержаться в Лос-Анджелесе
Айзея Томас / Фото - bleacherreport«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали 10-дневный контракт с 32-летний американским разыгрывающим защитником Айзеей Томасом.
В составе «Лейкерс» есть два травмированных игрока (Тревор Ариза и Кендрик Нанн) и еще трое в протоколах о здоровье и безопасности в связи с коронавирусом (Дуайт Ховард, Малик Монк и Тэйлен Хортон-Такер), поэтому клуб имеет право временно добавить в заявку двух свободных агентов.
Томас накануне выступал за «Гранд Рапидс Голд», фарм-клуб «Денвер Наггетс» в G-Лиге. Он дебютировал за команду в 15 декабря, набрав 42 очка, 8 передач и 6 подборов за 42 минуты. Такие показатели, вероятнее всего, убедили «Лейкерс» дать ему шанс вернуться в НБА.
Результаты игрового дня НБА.
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