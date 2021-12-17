«Лейкерс» заключили контракт с Айзеей Томасом

Американский разыгрывающий может ненадолго задержаться в Лос-Анджелесе

Айзея Томас / Фото - bleacherreport

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали 10-дневный контракт с 32-летний американским разыгрывающим защитникомВ составе «Лейкерс» есть два травмированных игрока () и еще трое в протоколах о здоровье и безопасности в связи с коронавирусом (), поэтому клуб имеет право временно добавить в заявку двух свободных агентов.Томас накануне выступал за «Гранд Рапидс Голд», фарм-клуб «Денвер Наггетс» в G-Лиге. Он дебютировал за команду в 15 декабря, набрав 42 очка, 8 передач и 6 подборов за 42 минуты. Такие показатели, вероятнее всего, убедили «Лейкерс» дать ему шанс вернуться в НБА.