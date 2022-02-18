«Бруклин» разгромно проиграл «Бостону», «Лейкерс» уступили «Милуоки»
Лидер «Лейкерс» Дэвис получил серьезную травму
Энтони пропустит около месяца
Фото: скриншот
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой» (106:101) 17 февраля получил травму.
Во время матча Дэвис неудачно приземлился на паркет, повредив голеностоп. Как сообщает ESPN со ссылкой на представителей команды, Энтони пропустит около четырех недель. В ходе обследования у него обнаружили растяжение связок.
Результаты игр лиги за 18 февраля.
Комментарии 0