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Лидер «Лейкерс» Дэвис получил серьезную травму

Энтони пропустит около месяца
Баскетбол НБА
12:16
Лидер «Лейкерс» Дэвис получил серьезную травму
Фото: скриншот

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой» (106:101) 17 февраля получил травму.

Во время матча Дэвис неудачно приземлился на паркет, повредив голеностоп. Как сообщает ESPN со ссылкой на представителей команды, Энтони пропустит около четырех недель. В ходе обследования у него обнаружили растяжение связок.

Результаты игр лиги за 18 февраля.

Олег Шумейко-младший
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Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс

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