Лидер «Прометея»: «Приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня»
Один из лидеров «Прометея» Ди Джей Стефенс прокомментировал победу над «Левски» в квалификации Лиги чемпионов, а также рассказал о настрое команды на следующие матчи. Слова игрока приводит пресс-служба турнира:
«Мы начали очень вяло. Не отрицаю, мы не играли с большой энергией. «Левски» делал все, что хотел, в первой четверти. После этого тренер поговорил с нами, и мы начали играть в свой баскетбол.
У нас действительно хорошая команда. Мы сохранили большую часть игроков с прошлого сезона, добавили несколько отличных баскетболистов. Нам просто нужно быть агрессивными в защите и забрасывать легкие очки в отрывах.
Сейчас мы сосредоточимся на «Опаве». Все приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня».
Против «Левски» Стефенс набрал 11 очков.
В следующем раунде квалификации «Прометей» сыграет против «Опавы». Главный тренер украинской команды накануне отметил сыгранность чешского коллектива.