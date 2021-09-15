Лидер «Прометея»: «Приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня»

Фото: пресс-служба СК «Прометей»

Один из лидеров «Прометея» Ди Джей Стефенс прокомментировал победу над «Левски» в квалификации Лиги чемпионов, а также рассказал о настрое команды на следующие матчи. Слова игрока приводит пресс-служба турнира:

У нас действительно хорошая команда. Мы сохранили большую часть игроков с прошлого сезона, добавили несколько отличных баскетболистов. Нам просто нужно быть агрессивными в защите и забрасывать легкие очки в отрывах.

Сейчас мы сосредоточимся на «Опаве». Все приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня».