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матч-центр : Баскетбол
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Лидер «Прометея»: «Приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня»

Ди Джей Стефенс рассказал, за счет чего удалось перевернуть ход игры против «Левски»
Баскетбол Еврокубки
12:18
Лидер «Прометея»: «Приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня»
Фото: пресс-служба СК «Прометей»

Один из лидеров «Прометея» Ди Джей Стефенс прокомментировал победу над «Левски» в квалификации Лиги чемпионов, а также рассказал о настрое команды на следующие матчи. Слова игрока приводит пресс-служба турнира:

«Мы начали очень вяло. Не отрицаю, мы не играли с большой энергией. «Левски» делал все, что хотел, в первой четверти. После этого тренер поговорил с нами, и мы начали играть в свой баскетбол.

У нас действительно хорошая команда. Мы сохранили большую часть игроков с прошлого сезона, добавили несколько отличных баскетболистов. Нам просто нужно быть агрессивными в защите и забрасывать легкие очки в отрывах.

Сейчас мы сосредоточимся на «Опаве». Все приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня».


Против «Левски» Стефенс набрал 11 очков.

В следующем раунде квалификации «Прометей» сыграет против «Опавы». Главный тренер украинской команды накануне отметил сыгранность чешского коллектива.

Сергей Остапенко
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Прометей Ди Джей Стефенс

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