Лидер «Тенерифе» восстановился после травмы и сыграет против «Прометея»

Матч Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на XSPORT

Фото: FIBA

Сегодня, 10 ноября, «Прометей» на выезде сыграет против «Тенерифе» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне поединка стало известно, что лидер испанского коллектива Гиорги Шермадини полностью восстановился после травмы и готов выйти на площадку с «Прометеем».

Шермадини является MVP прошлого чемпионата Испании.

Матч «Тенерифе» – «Прометей» в прямом эфире покажет XSPORT. Начало трансляции – в 21:25 по киевскому времени.

Отметим также, что Шермандини является одним из ключевых игроков сборной Грузии, с которой Украине предстоит сыграть 26 ноября в рамках квалификации на чемпионат мира-2023.