«Прометей» прибыл в Испанию на матч против «Тенерифе»
Лидер «Тенерифе» восстановился после травмы и сыграет против «Прометея»
Матч Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на XSPORT
Фото: FIBA
Сегодня, 10 ноября, «Прометей» на выезде сыграет против «Тенерифе» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Накануне поединка стало известно, что лидер испанского коллектива Гиорги Шермадини полностью восстановился после травмы и готов выйти на площадку с «Прометеем».
Шермадини является MVP прошлого чемпионата Испании.
Матч «Тенерифе» – «Прометей» в прямом эфире покажет XSPORT. Начало трансляции – в 21:25 по киевскому времени.
Отметим также, что Шермандини является одним из ключевых игроков сборной Грузии, с которой Украине предстоит сыграть 26 ноября в рамках квалификации на чемпионат мира-2023.
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