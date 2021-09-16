«Тернополь» остался без Эдриана Боуи
Лидер «Тернополя» минувшего сезона переехал во Францию
Американский форвард продолжит карьеру в третьем дивизионе страны
Эйверил Югба / Фото - bcternopil.com.uaАмериканский форвард Эйверил Югба подписал контракт с французским «Андрезье», который выступает в третьем по силе дивизионе Франции.
В минувшем сезоне 26-летний баскетболист защищал цвета «Тернополя» в украинской Суперлиге. В его активе 43 матча. В среднем на площадке он проводил 30,5 минуты, за которые набирал 12,7 очка, собирал 9,0 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Отметим, что в сезоне-2018/19 Югба играл за южненский «Химик».
Накануне американский разыгрывающий «Тернополя» Эдриан Боуи покинул клуб.
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