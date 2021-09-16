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Лидер «Тернополя» минувшего сезона переехал во Францию

Американский форвард продолжит карьеру в третьем дивизионе страны
Баскетбол Суперлига
16 сентября 16:55
Лидер «Тернополя» минувшего сезона переехал во Францию
Эйверил Югба / Фото - bcternopil.com.ua
Американский форвард Эйверил Югба подписал контракт с французским «Андрезье», который выступает в третьем по силе дивизионе Франции.

В минувшем сезоне 26-летний баскетболист защищал цвета «Тернополя» в украинской Суперлиге. В его активе 43 матча. В среднем на площадке он проводил 30,5 минуты, за которые набирал 12,7 очка, собирал 9,0 подбора и отдавал 2,6 передачи.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Югба играл за южненский «Химик». 

Накануне американский разыгрывающий «Тернополя» Эдриан Боуи покинул клуб.
Владимир Кириченко
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