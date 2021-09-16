Лидер «Тернополя» минувшего сезона переехал во Францию

Американский форвард продолжит карьеру в третьем дивизионе страны

Эйверил Югба / Фото - bcternopil.com.ua

Американский форвардподписал контракт с французским «Андрезье», который выступает в третьем по силе дивизионе Франции.В минувшем сезоне 26-летний баскетболист защищал цвета «Тернополя» в украинской Суперлиге. В его активе 43 матча. В среднем на площадке он проводил 30,5 минуты, за которые набирал 12,7 очка, собирал 9,0 подбора и отдавал 2,6 передачи.Отметим, что в сезоне-2018/19 Югба играл за южненский «Химик».Накануне американский разыгрывающий «Тернополя»