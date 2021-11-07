Доу: «Людвигсбург» смотрел видео с нашей игрой, жестко прессинговал»
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» – «Людвигсбург». Видео трансляция
Смотрите матч соперников «Прометея» в прямом эфире на XSPORT+
«Динамо Сассари» проиграл все три матча в группе / Фото - dinamobasket.com
В понедельник, 8 ноября, итальянский «Динамо Сассари» примет немецкий «Людвигсбург» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч соперников «Прометея» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+. Также игру можно будет посмотреть в плеере в этой новости. Начало – в 21:25.
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