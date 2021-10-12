Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
Смотрите матч соперников «Прометея»
В первом туре «Тенерифе» обыграл «Прометей» / Фото - prometeybc.com
В среду, 13 октября, состоится матч второго тура баскетбольной Лиги чемпионов между испанским «Тенерифе» и итальянским «Динамо Сассари», являющимися соперниками «Прометея» по группе А.
Начало матча – в 21:30. Трансляцию игры смотрите на канале XSPORT+ и в плеере в этой новости.
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