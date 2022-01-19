Лига чемпионов. «Хапоэль Холон» – «Бешикташ». Видео трансляция

Смотрите решающий матч раунда плей-ин в прямом эфире на XSPORT+

Фото - championsleague.basketball

В среду, 19 января, израильский «Хапоэль Холон» примет турецкий «Бешикташ» в третьем и решающем матче матче раунда плей-ин Лиги чемпионов. В первой встрече турецкий клуб одержал выездную победу с минимальным преимуществом — 73:72, во второй проиграл с разницей в два очка – 70:72.

Трансляцию поединка «Хапоэль Холон» – «Бешикташ» смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало — 21:00, комментатор — Фил Бурый.