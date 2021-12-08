Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция

Смотрите решающий матч украинского клуба в групповом раунде

В среду, 8 декабря, чемпион Украины «Прометей» проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором в Запорожье на паркете ДС «Юность» сыграет против итальянского «Динамо Сассари».

В случае победы, команда Ронена Гинзбурга гарантирует себе место в плей-ин и продолжение борьбы за выход во второй групповой раунд главного еврокубкового турнира FIBA.

Трансляцию матча смотрите в прямом эфире на нашем сайте в плеере в этой новости. Начало — 19:00.