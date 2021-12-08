Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция

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матч-центр : Баскетбол
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НБА 21/22
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 124:127 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тандер 103:114 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз 116:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис 90:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 109:97 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 112:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс 110:121 Окончен
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс 108:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 90:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик 126:95 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Бруклин Нетс 99:102 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Йорк Никс 109:121 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция

Смотрите решающий матч украинского клуба в групповом раунде
Баскетбол Еврокубки
13:41
Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция

В среду, 8 декабря, чемпион Украины «Прометей» проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором в Запорожье на паркете ДС «Юность» сыграет против итальянского «Динамо Сассари».

В случае победы, команда Ронена Гинзбурга гарантирует себе место в плей-ин и продолжение борьбы за выход во второй групповой раунд главного еврокубкового турнира FIBA.

Трансляцию матча смотрите в прямом эфире на нашем сайте в плеере в этой новости. Начало — 19:00. 

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Новости: Баскетбол

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