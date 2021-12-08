Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
15:00
В среду, 8 декабря, чемпион Украины «Прометей» проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором в Запорожье на паркете ДС «Юность» сыграет против итальянского «Динамо Сассари».
В случае победы, команда Ронена Гинзбурга гарантирует себе место в плей-ин и продолжение борьбы за выход во второй групповой раунд главного еврокубкового турнира FIBA.
Трансляцию матча смотрите в прямом эфире на нашем сайте в плеере в этой новости. Начало — 19:00.
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