Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT

Четвертый матч чемпиона Украины на групповом этапе

«Прометей» пока выиграл только один матч в группе / Фото - prometeybc.com

В среду, 9 ноября, чемпион Украины «Прометей» сыграет на выезде против испанского «Тенерифе» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент команда Ронена Гинзбурга одержала одну победу в трех играх.

Матч «Тенерифе» – «Прометей» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также игру можно будет посмотреть в плеере в этой новости. Начало – в 21:25. Комментатор – Фил Бурый.