Лиллард пропустит оставшуюся часть сезона

Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции

Дэмиан Лиллард / фото - skysports.com

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард пропустит оставшуюся часть текущего сезона, сообщает The Athletic. Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости.

По словам источников, Лиллард «добился существенного прогресса» в реабилитации и хорошо выглядит на тренировках, но «Блэйзерс» решили, что Дэмиану лучше пропустить оставшиеся 12 матчей регулярного чемпионата.

Защитник провел в нынешнем сезоне 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.

Дэмиан Лиллард назвал желаемые места продолжения карьеры.