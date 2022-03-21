Лиллард назвал желаемые места продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»
Лиллард пропустит оставшуюся часть сезона
Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции
Дэмиан Лиллард / фото - skysports.com
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард пропустит оставшуюся часть текущего сезона, сообщает The Athletic. Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости.
По словам источников, Лиллард «добился существенного прогресса» в реабилитации и хорошо выглядит на тренировках, но «Блэйзерс» решили, что Дэмиану лучше пропустить оставшиеся 12 матчей регулярного чемпионата.
Защитник провел в нынешнем сезоне 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.
Дэмиан Лиллард назвал желаемые места продолжения карьеры.
Комментарии 0