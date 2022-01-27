Липовый: «Отдадим все силы, чтобы выиграть у «Хапоэля»

Фото: пресс-служба Прометея

Защитник «Прометея» Александр Липовый поделился ожиданиями от матча плей-ин Лиги чемпионов против «Хапоэля»:

Могу в их составе выделить Адамса, с которым нам было сложно справиться, но сделаем все, чтобы снизить его нападение, нейтрализовать его. Отдадим все силы, чтобы выиграть эту игру на выезде».