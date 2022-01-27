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Липовый: «Отдадим все силы, чтобы выиграть у «Хапоэля»

«Прометей» сыграет ключевой матч евросезона
Баскетбол Еврокубки
12:24
Липовый: «Отдадим все силы, чтобы выиграть у «Хапоэля»
Фото: пресс-служба Прометея

Защитник «Прометея» Александр Липовый поделился ожиданиями от матча плей-ин Лиги чемпионов против «Хапоэля»:

«Я думаю, что игра очень важна как для истории клуба, так и для нас игроков. После последней игры все изменилось, было видно, что мы хорошо настроились.

Могу в их составе выделить Адамса, с которым нам было сложно справиться, но сделаем все, чтобы снизить его нападение, нейтрализовать его. Отдадим все силы, чтобы выиграть эту игру на выезде».


Матч «Хапоэль» – «Прометей» состоится 27 января. Начало – в 21:00.

Напомним, в первом матче серии «Хапоэль» разгромил «Прометей», однако затем украинский коллектив в родных стенах драматично перевел противостояние в решающий поединок.

Источник: ФБУ Сергей Остапенко
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