Инсайдер: «Переход Джордана в «Лейкерс» должен привести к расставанию с Газолем»
Лос-Анджелес – без Газолей. «Лейкерс» обменяли испанскую звезду баскетбола
«Озерные» получили права на Вана Чжэлина
Марк Газоль / Фото - lakersdaily«Лос-Анджелес Лейкерс» обменяли испанского центрового Марка Газоля, пик второго раунда драфта-2024 и определенную сумму, в «Мемфис Гриззлис», получив права на выбранного во втором раунде драфта-2016 китайца Вана Чжэлина. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Эдриен Войнаровски.
Ранее «Гриззлис» и Газоль договорились, что игрок будет отчислен в ближайшее время. Испанец намерен вернуться на родину. «Барселона» является одним из главных претендентов на подписание Газоля-младшего, если он решит не завершать карьеру игрока.
После Олимпиады в Токио Газоль заявил журналистам, что намерен продолжить свою карьеру в НБА и отработать последний год контракта с «Лос-Анджелесом». Однако «Лейкерс» не захотели продолжать сотрудничество с 36-летним игроком после заключения контракта с Деандре Джорданом.
Комментарии 0