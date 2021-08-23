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Лучшие клубы минувшего сезона Суперлиги примут участие в Кубке Прометея

Турнир стартует 2 сентября
Баскетбол Суперлига
11:23
Лучшие клубы минувшего сезона Суперлиги примут участие в Кубке Прометея
«Прометей» / Фото - prometeybc.com
С 2 по 4 сентября в СК «Слобожанское» состоится предсезонный турнир – Кубок Прометея. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В течение трех дней за титул чемпиона соревнований будут бороться «Киев-Баскет», «Днепр», «Запорожье» и «Прометей».
 
Вашему вниманию расписание матчей:
 
2 сентября

16.30 «Киев-Баскет» – «Днепр»

19.00 «Прометей» – «Запорожье»
 
3 сентября

16.30 «Днепр» – «Запорожье»

19.00 «Киев-Баскет» – «Прометей»
 
4 сентября

13.30 «Запорожье» – «Киев-Баскет»

16.00 «Прометей» – «Днепр»

Накануне СК «Прометей» показал свою новую арену в Слобожанском.
Владимир Кириченко
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Теги

Прометей Киев-Баскет Запорожье Днепр (баскетбол)

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