Женский «Прометей» узнал первого соперника в Еврокубке
Лучшие клубы минувшего сезона Суперлиги примут участие в Кубке Прометея
Турнир стартует 2 сентября
«Прометей» / Фото - prometeybc.comС 2 по 4 сентября в СК «Слобожанское» состоится предсезонный турнир – Кубок Прометея. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
В течение трех дней за титул чемпиона соревнований будут бороться «Киев-Баскет», «Днепр», «Запорожье» и «Прометей».
Вашему вниманию расписание матчей:
2 сентября
16.30 «Киев-Баскет» – «Днепр»
19.00 «Прометей» – «Запорожье»
3 сентября
16.30 «Днепр» – «Запорожье»
19.00 «Киев-Баскет» – «Прометей»
4 сентября
13.30 «Запорожье» – «Киев-Баскет»
16.00 «Прометей» – «Днепр»
Накануне СК «Прометей» показал свою новую арену в Слобожанском.
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