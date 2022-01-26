Из-за угрозы вторжения России в Украину «Прометей» чуть не остался без всех американских легионеров
Лучшие моменты валидольного матча «Прометея» и «Хапоэля в Лиге чемпионов. Видео
Украинцам удалось выиграть на последней секунде овертайма
Фото: Прометей
В Запорожье в рамках второго матча серии плей-ин Лиги чемпионов FIBA слобожанский «Прометей» в овертайме выиграл у «Хапоэля» из Иерусалима со счетом 82:79. Представляем видеоподборку лучших моментов тяжелой игры.
Отметим, что после сыгранного матча счет между «Прометеем» и «Хапоэлем» в серии 1:1. Следующий матч команды сыграют 27 января в Израиле.
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