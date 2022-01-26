Лучшие моменты валидольного матча «Прометея» и «Хапоэля в Лиге чемпионов. Видео

Украинцам удалось выиграть на последней секунде овертайма

Фото: Прометей

В Запорожье в рамках второго матча серии плей-ин Лиги чемпионов FIBA слобожанский «Прометей» в овертайме выиграл у «Хапоэля» из Иерусалима со счетом 82:79. Представляем видеоподборку лучших моментов тяжелой игры.



Отметим, что после сыгранного матча счет между «Прометеем» и «Хапоэлем» в серии 1:1. Следующий матч команды сыграют 27 января в Израиле.