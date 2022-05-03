Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки
Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть на Играх в Париже за сборную Франции
Центровой «Филадельфии» вскоре получит гражданство страны ЕС
Джоэл Эмбиид / Фото - sports.yahoo.comЦентровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид начал проходить процедуру получения гражданства Франции. Об этом сообщает издание RMC Sport.
Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх-2024 в Париже. В конце июня звездный баскетболист планирует прилететь во Францию для завершения оформления документов.
Отметим, что 28-летний Эмбиид является уроженцем Камеруна, однако не защищал цвета африканской команды ни на одном крупном турнире.
Результаты матчей очередного игрового дня плей-офф НБА.