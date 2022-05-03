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Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть на Играх в Париже за сборную Франции

Центровой «Филадельфии» вскоре получит гражданство страны ЕС
Баскетбол НБА
16:01
Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть на Играх в Париже за сборную Франции
Джоэл Эмбиид / Фото - sports.yahoo.com
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид начал проходить процедуру получения гражданства Франции. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх-2024 в Париже. В конце июня звездный баскетболист планирует прилететь во Францию ​​для завершения оформления документов.

Отметим, что 28-летний Эмбиид является уроженцем Камеруна, однако не защищал цвета африканской команды ни на одном крупном турнире.

Результаты матчей очередного игрового дня плей-офф НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Джоэл Эмбиид Филадельфия 76 сборная Франции (баскетбол)

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