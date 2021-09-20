Луис Скола завершил карьеру

Аргентинец выигрывал Олимпийские игры и сменил пять клубов в НБА





Луис Скола / Фото: varesenoi.it

41-летний аргентинский нападающий и олимпийский чемпион Луис Скола завершил баскетбольную карьеру.



Теперь Скола будет работать на должности генерального директора итальянского «Варезе», где он играл в последнем сезоне.

Скола в составе сборной Аргентины выиграл Олимпийские игры в Афинах в 2004 году, бронзу в Пекине в 2008 году, серебро чемпионатов мира в 2002-м и 2019-м годах.

Скола в НБА играл за «Хьюстон», «Финикс», «Индиану», «Торонто» и «Бруклин». Два года Луис провел в Китае, после чего вернулся в Европу, где выступал в «Милане» и «Варезе».