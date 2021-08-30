Лукашов: «Мы были близки к проигрышу в матче с «Днепром», но дожали и заслужили место в финале»
Лукашов: «Несмотря на то, что мы заняли первое место, остались негативные после матча с «Запорожьем»
Разыгрывающий «Прометея» – о победе на Мемориалае Гаврилова
Денис Лукашов / Фото - prometeybcРазыгрывающий и капитан «Прометея» Денис Лукашов в интервью пресс-службе клуба из Каменского прокомментировал итог заключительного матча Мемориала Гаврилова, в котором чемпион Украины уступил «Запорожью» (76:85).
«Несмотря на то, что мы заняли первое место, остались негативные после матча с «Запорожьем». Мы делали много ошибок в защите, особенно в первой половине дали подобрать на чужом щите, после чего соперник почувствовал уверенность. В конце где-то не разобрались, были ошибки в защите и «Запорожье» забило дальние броски. Хотелось завершить турнир на хорошей ноте, но, к сожалению, получилось так. Мы будем делать выводы и работать – мы не можем так играть. В первую очередь, проблема была в том, что у нас не было единства. Мы немного нервничали, может быть, это связано с определенной усталостью. В любом случае, мы сделаем выводы и будем становиться сильнее. Ошибки в защите у нас идут в комплексе. Индивидуальные выливались в неправильную подстраховку. Виноватых много – в частности я. Сегодня смазал много открытых бросков, были ошибки в защите, плохая игра для меня, для капитана непозволительно. Мы будем работать еще сильнее и станем лучше».
Подопечные Ронена Гинзбурга уверенно победили в двух стартовых матчах, а поэтому, даже несмотря на поражение от «Запорожья», с запасом стали лучшей командой турнира.
Второе место на Мемориале Гаврилова заняли «Харьковские Соколы», третье – «Запорожье», четвертое – «Николаев».
Напомним, лучшие клубы минувшего сезона Суперлиги примут участие в Кубке Прометея.
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