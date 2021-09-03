Лукашов: «Несмотря на то, что мы заняли первое место, остались негативные после матча с «Запорожьем»
Лукашов травмировался в матче против «Запорожья» на Кубке Прометея
Это уже четвертый игрок, который получил повреждение, перед стартом команды в ЛЧ
Денис Лукашов / Фото - ФБУРазыгрывающий «Прометея» Денис Лукашов получил травму в поединке против «Запорожья» на Кубке Прометея. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент команды из Каменского Владимир Дубинский.
«Команда только набирает обороты и наши легионеры комфортнее чувствуют себя на паркете. Праздник нарушила очередная предсезонная травма, теперь уже Лукашова. Какая-то напасть на наших игроков в предсезонке. Уже четвертый травмированный игрок за две недели до отбора в группу Лиги чемпионов».
В минувшем сезоне Лукашов сыграл в 46 матчах Суперлиги, набирая в среднем 9,0 очка, 3,3 подбора и 5,2 передачи за игру, и помог «Прометею» завоевать первое в истории клуба чемпионство.
В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов «Прометей» стартует 14 сентября матчем против болгарского «Левски».
Напомним, «Прометей» переиграл «Запорожье» со счетом 93:66.
Комментарии 0