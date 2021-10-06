Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
«Людвигсбург» обыграл «Сассари» и возглавил группу «Прометея» в Лиге чемпионов
Подопечные Гинзбурга 6 октября сыграют в Запорожье с «Тенерифе»
«Людвигсбург» – «Сассари» / Фото - championsleague.basketbalСостоялся первый матч группового раунда Лиги чемпионов в квартете слобожанского «Прометея».
Немецкий «Людвигсбург» в домашних стенах уверенно переиграл итальянский «Сассари» со счетом 94:81.
Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
«Людвигсбург» – «Сассари» 94:81 (27:12, 26:24, 24:23, 17:22)
«Людвигсбург»: Радебо 24 + 5 передач, Бартоло 12, Дарден 11, Бейр 11, Саймон 10
«Сассари»: Логан 21, Мековулу 19 + 8 подборов, Клеммонс 18 + 7 передач, Баттл 16
Напомним, первым соперником «Прометея» станет испанский «Тенерифе». Матч пройдет в запорожском Дворце спорта «Юность» и будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также у нас на сайте. Начало – 19:00.
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