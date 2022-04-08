«Маккаби» разгромил «Барселону», «Милан» минимально обыграл АСВЕЛ
Евролига. Регулярный чемпионат
«Барселона» – «Маккаби» 80:104 (23:27, 23:30, 22:19, 12:28)
«Барселона»: Абринес (17), Миротич (13), Ннаджи (8), Калатес (6 + 9 передач), Экзам (6 + 7 передач) – старт; Хэйс (8), Мартинес (8), Йокубайтис (6 + 5 потерь), Шанлы (4), Кайседо (2), Шмитс (2), Бонилья (0).
«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (20), Наннэлли (18), Уильямс (12), Эванс (11), Жижич (0) – старт; Соркин (13), Рейнольдс (9), Зив (7), Томас (7), Калояро (7), ДиБартоломео (0), Дж. Коэн (0).
АСВЕЛ – «Милан» 80:81 (23:20, 18:20, 15:23, 24:18)
АСВЕЛ: Вембаняма (18), К. Адетокумбо (11), Джонс (10), Окобо (7), Ховард (0) – старт; Лайти (28), Фалль (4), Дьо (2), Стразель (0), Озетковски (0).
«Милан»: Дилэйни (24), Холл (11 + 6 передач), Хайнс (8 + 7 подборов), Альвити (7), Мелли (1 + 8 подборов) – старт; Бальдассо (13), Грант (7), Бентил (7), Риччи (2), Тарчевски (1), Билига (0).
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