Леброн: «Нам пора включаться и играть лучше»
Массовая потасовка в НБА. Леброн Джеймс разбил в кровь голову центрового «Пистонс»
«Король» был удален в матче с «Детройтом»
Фото: latimes.com
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти. Лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.
После этого Стюарт неоднократно делал попытки разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.
Данное удаление – второе в карьере Леброна Джеймса. В 2017-м его изгнали за споры с арбитрами.
Леброн Джеймс выразил надежду на то, что команда в ближайшее время начнет прибавлять.
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