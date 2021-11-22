Массовая потасовка в НБА. Леброн Джеймс разбил в кровь голову центрового «Пистонс»

«Король» был удален в матче с «Детройтом»

Фото: latimes.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти. Лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

После этого Стюарт неоднократно делал попытки разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.

Данное удаление – второе в карьере Леброна Джеймса. В 2017-м его изгнали за споры с арбитрами.

Леброн Джеймс выразил надежду на то, что команда в ближайшее время начнет прибавлять.