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Массовая потасовка в НБА. Леброн Джеймс разбил в кровь голову центрового «Пистонс»

«Король» был удален в матче с «Детройтом»
Баскетбол НБА
22 ноября 07:40
Массовая потасовка в НБА. Леброн Джеймс разбил в кровь голову центрового «Пистонс»
Фото: latimes.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти. Лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

После этого Стюарт неоднократно делал попытки разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.

Данное удаление – второе в карьере Леброна Джеймса. В 2017-м его изгнали за споры с арбитрами.

Леброн Джеймс выразил надежду на то, что команда в ближайшее время начнет прибавлять.

Рене Тер Велде
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Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс

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