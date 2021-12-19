Матч команды Михайлюка перенесли

В команде соперников проблемы с коронавирусом





Святослав Михайлюк / Фото: REUTERS

НБА перенесла запланированный на 20 декабря матч «Торонто», за который выступает украинец Святослав Михайлюк, и «Орландо».



Матч перенесли из-за того, что в «Орландо» в антиковидном протоколе находятся Мо Бамба, Терренс Росс, Ар Джей Хэмптон, Моритц Вагнер и Игнас Браздейкис.

Из-за проблем с коронавирусом были отложены матчи: «Атланта» – «Кливленд», «Бруклин» – «Денвер» и «Филадельфия» – «Нью-Орлеан».

Также ранее был перенесен запланированный на 21 декабря матч «Бруклин» – «Вашингтон».

Напомним, ранее Михайлюк помог своей команде обыграть «Голден Стэйт».



