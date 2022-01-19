Матч «Прометея» против «Одессы» перенесен

ФБУ пошла навстречу клубу, который представляет Украину в Лиге чемпионов

Фото: пресс-служба Супелиги

Матч регулярного чемпионата Суперлиги «Одесса» — «Прометей», который должен был состояться 23 января на площадке одесситов, перенесен. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В связи с переносом матча плей-ин Лиги чемпионов, «Прометей» обратился в Федерацию баскетбола Украины (ФБУ) с просьбой перенести матч регулярного чемпионата Суперлиги. ФБУ удовлетворила просьбу команды, представляющей Украину на евроарене.

Напомним, в турнирной таблице Суперлиги «Прометей» занимает первое место, имя 100% показатель побед, «Одесса» – борется за попадание в зону плей-офф.