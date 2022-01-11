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02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
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Матч Суперлиги «Прометей» – «Кривбасс» перенесен

Команде из Слобожанского нужно лучше подготовиться к Лиге чемпионов
Баскетбол Суперлига
11 января 19:47
Матч Суперлиги «Прометей» – «Кривбасс» перенесен
Ронен Гинзбург / Фото: Прометей

Перенесен запланированный на 16 января матч регулярного чемпионата Суперлиги между «Прометеем» и «Кривбассом».

Федерация баскетбола Украины удовлетворила просьбу «Прометея» о переносе игры по причине подготовки к матчу Лиги чемпионов.

При этом, 14 января «Прометей» дома сыграет против «Николаева», а «Кривбасс» будет противостоять «Запорожью».

Отметим, что «Прометей» в нынешнем сезоне уже дважды уверенно выиграл у «Кривбасса».

Напомним, «Прометей» 12 января сыграет первый матч плей-ин Лиги чемпионов с израильским «Хапоэлем». Ответная игра состоится 18 января в Украине.


Карен Агабекян
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Прометей

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