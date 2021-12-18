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«Мавпы» на характере выиграли у «Николаева» в матче аутсайдеров Суперлиги

Команда Михельсона отыграла дефицит в -15 очков
Баскетбол Суперлига
18 декабря 17:51
«Мавпы» на характере выиграли у «Николаева» в матче аутсайдеров Суперлиги
Фото: ФБУ

«Черкасские Мавпы» на своей площадке сумели обыграть «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В третьей четверти отставание «Мавп» составляло 15 очков, однако команда Максима Михельсона сумела перевернуть ход игры и добыла победу.

Лучший игрок встречи – Генри Дугат, на счету которого 22 балла, 8 подборов и 5 передач. У «Николаева» отметился Андре Волкер (17+7+8).

Победа позволила «Мавпам» подняться на предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги. «Николаев» же теперь на ее дне. Серия поражений «корабел» увеличилась до восьми матчей.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Черкасские Мавпы» – «Николаев» 81:71 (16:24, 19:23, 18:8, 28:16)

«Черкасские Мавпы»: Кольченко 9, Ткаченко 16+6 подборов, Дугат 22+8 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Максвелл 9+7 подборов, Сергеев 6 – старт; Первис 15, Хамильтон 2, Попов 0, Конате 2

«Николаев»: Херст 10 + 5 подборов, Волкер 17 + 7 подборов + 8 передач + 4 перехвата, Кальниченко 6, Радунич 10 + 6 подборов, Бриджман 5 + 6 подборов – старт, Дубоненко 13, Барнис 5 + 5 подборов, Зажектинский 3 2, Тищенко 0, Хохоник 0

Сергей Остапенко
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