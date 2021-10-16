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«Мавпы» прервали серию поражений, обыграв «Кривбасс»

Подопечные Максима Михельсона уничтожили соперников в заключительной четверти
Баскетбол Суперлига
16 октября 16:00
«Мавпы» прервали серию поражений, обыграв «Кривбасс»
Фото: ФБУ

«Черкасские Мавпы» прервали серию из пяти поражений кряду, обыграв на выезде «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В первой половине матча предпочтительней смотрелись хозяева, которые однажды даже вели с разницей в «+10» очков, однако быстро преимущество растеряли.

В заключительной четверти «Мавпы» совершили впечатляющий рывок, в результате которого за три минуты до окончания матча вели «+15». Только после этого «Кривбасс» активизировался и начал регулярно набирать очки, но времени, чтобы отыграться уже не хватило.

Как итог – подопечные Максима Михельсона сумели добыть вторую победу в сезоне. «Кривбасс» же потерпел третье поражение кряду.

Лучшим игроком матча стал Максвелл, набравший 27 очков. У «Кривбасса» 21 балл в свой актив записал Коренюк.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс – «Черкасские Мавпы» 80:90 (22:18, 18:22, 19:17, 21:33)

«Кривбасс»: Коупленд 16, Полайт 14 + 7 подборов, Мотли 11 + 6 подборов, Попович 10, Артамонов 6 + 5 передач - старт, Коренюк 21 + 15 подборов, Латкович 2 + 4 передачи, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0

«Черкасские Мавпы»: Максвелл 27 + 10 подборов + 5 перпедач, Конате 11, Первис 11 + 6 передач - 5 потерь, Попов 6, Ткаченко 4 + 5 подборов + 3 передачи - старт, Кольченко 13, Хэмилтон 10 + 4 передачи, Скира 6, Балабан 2


Сергей Остапенко
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Черкасские Мавпы

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